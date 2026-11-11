배우 오세영이 포즈를 취하고 있다. / 사진=MBN '보스의 노골적 취향'

배우 오세영이 다시 주연 작품으로 시청자들과 만나게 된 소감에 대해 전했다.11일 오전 서울 마포구 상암 스탠포드호텔에서 MBN 새 수목드라마 '보스의 노골적 취향'(이하 '노골적 취향') 제작발표회가 진행됐다. 강솔 감독과 배우 성훈, 오세영, 이정신이 참석해 작품에 대한 다양한 이야기를 나눴다.'노골적 취향'은 한 장의 앨범 속 'Her'(그녀)를 찾아 나선 재벌 보스 권도혁(성훈 분)과 그의 완벽한 인생에 유일한 변수로 등장한 인디밴드 보컬 이은채(오세영 분)의 위장 로맨스다. 동명의 웹툰과 웹소설을 원작으로 한다.오세영은 2023년 MBC 드라마 '세 번째 결혼' 이후 3년 만에 주연작으로 돌아왔다. 그는 '선재 업고 튀어', '파인: 촌뜨기들' 등 유명작에 출연했지만, 조연과 단역에 그쳤다. 그는 "감사하게도 제의가 왔다"면서 설렜던 캐스팅 당시를 회상했다.오세영이 이번 작품을 통해 보여주고 싶은 매력은 원작과 속 캐릭터의 차별성이다. 그는 "비주얼이 중요한 역할이라고 들어서 참고하고 싶기도 하고 궁금해서 원작을 봤다"면서 "하지만 제가 보여주는 은채는 다소 여성스럽지 않을 수도 있다. 대본을 보고 제가 느끼고 해석한 은채의 성격들이 드라마에 들어가 있다"라고 소개했다.한편 '노골적 취향'은 이날 오후 10시 20분 첫 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr