여행 크리에이터 빠니보틀이 방송 출연료에 대해 언급했다. / 사진=텐아시아DB

빠니보틀이 색다른 재미를 찾기 위해 방송에 출연한다고 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 '강지영의 동그라미' 영상 캡처

여행 크리에이터 빠니보틀이 방송 출연료보다 유튜브 수익이 더 높다고 밝혔다.10일 유튜브 채널 '강지영의 동그라미'에는 '고분고분했다면 여기까지 왔겠습니까'라는 제목의 영상이 게재됐다. 게스트로 출연한 빠니보틀과 전 프로바둑기사 이세돌은 아나운서 강지영과 다양한 이야기를 나눴다.강지영은 빠니보틀에게 방송 출연을 결정하는 나름의 기준이 있는지 물었다. 이에 빠니보틀은 "많은 분들이 '돈 벌려고 여행은 안 가고 맨날 방송만 한다'고 오해하시더라"며 "그런데 유튜브가 훨씬 돈을 많이 번다"고 말했다.방송에 꾸준히 출연하는 이유로는 재미를 꼽았다. 그는 "사실 여행은 워낙 많이 다녀서 예전만큼 흥미를 느끼지 못한다"며 "반면 방송에서는 해보지 않은 것들을 경험하고 여행과 무관한 분야도 접할 수 있어 자주 출연하게 됐다"고 설명했다. 이어 "그런데 요즘 수입이 줄어서 다시 유튜브에 집중해야 할 것 같다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.빠니보틀은 구독자 261만 명을 보유한 유튜브 채널을 운영 중이다. '지구마불 세계여행', '술래게임', '놀러코스터' 등 다양한 방송 및 OTT 프로그램에 출연했으며, 최근에는 '카드 한 장에 우정이 흔들리는 줄은 몰랐습니다만?'을 통해 첫 MC에 도전한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr