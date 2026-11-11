첼리스트 겸 지휘자 장한나가 예술의전당에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=장한나 SNS

첼리스트 겸 지휘자 장한나가 수백 년 된 첼로 때문에 비행기에서 내려야 했던 사연을 공개한다. / 사진제공=MBC

첼리스트 겸 지휘자 장한나가 수백 년 된 첼로 때문에 비행기에서 내려야 했던 사연을 공개한다. 첼로를 위한 별도 좌석까지 구매했지만, 탑승을 거부당한 데 이어 공항에서 악기의 여권을 요구받았다고 밝혀 눈길을 끈다. 앞서 그는 지난 4월 예술의전당 사장으로 취임했다.오는 11일 방송되는 MBC '라디오스타'(이하 '라스')는 장한나, 김현철, 고우림, 하리무가 출연하는 '장한, 나' 특집으로 꾸며진다.장한나는 1757년에 제작된 첼로와 함께 세계 각국을 오가며 겪었던 일화를 털어놓는다. 그는 악기가 손상되는 것을 막기 위해 비행기를 탈 때마다 첼로를 위한 별도 좌석을 구매한다고 설명한다.과거 베를린 공연을 위해 비행기에 탑승했을 당시에도 첼로 좌석을 확보하고 안전벨트까지 채웠지만, 기장으로부터 안전상의 이유로 악기를 태울 수 없다는 통보를 받았다고. 결국 장한나는 첼로와 함께 비행기에서 내려 다음 항공편을 이용해야 했다고 전한다.출국 과정에서 벌어진 해프닝도 공개한다. 한 공항에서 항공권은 두 장인데 여권은 하나뿐이라는 이유로 첼로의 여권까지 요구받았다는 것. 장한나는 예상치 못한 요구에 출국을 제지당했던 당시 상황을 회상한다.장한나는 지난 4월 예술의전당 사장으로 취임한 근황도 전한다. 11세부터 첼리스트로 활동하며 세계 무대를 누빈 그는 당시 2~3년 치 연주 일정이 잡혀 있었지만, 새로운 도전에 의미를 느껴 사장직 제안을 수락했다고 밝힌다.취임 이후 달라진 일상도 소개한다. 장한나는 주말이 끝나기를 기다린다며 그 이유로 "빨리 출근하고 싶어서"라고 답한다. 예술의전당에서 하고 싶은 일과 해야 할 일이 많아 출근하는 시간이 즐겁다는 설명이다.장한나는 예술의전당을 보다 친근한 문화예술 공간으로 만들기 위한 시도도 언급한다. 야외 광장에서 헤드폰을 끼고 음악에 맞춰 춤추는 '사일런트 디스코'를 진행한 데 이어 서예박물관에서는 미혼남녀를 위한 소개팅 행사를 열었다고 밝힌다. 그는 "공간은 사람이 완성한다"며 누구나 예술을 즐길 수 있어야 한다는 생각을 전한다.장한나의 항공기 탑승 해프닝과 예술의전당 사장으로서의 근황은 오는 11일 오후 10시 30분 방송되는 '라스'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr