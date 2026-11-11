유연석이 성폭행범임이 밝혀졌다./사진제공=MBC

유연석이 성폭행범임이 밝혀졌다./사진제공=MBC

매회 마지막 5분이 안방극장을 숨죽이게 만든다. 하나의 기억을 두고 엇갈린 주장을 펼치는 남녀의 심리전을 다룬 MBC 금토드라마 '라이어'가 예측 불가한 엔딩으로 시청자들의 과몰입을 이끌고 있다.'라이어'는 주인공 둘 중 한 명은 거짓말을 하고 있다는 흥미로운 설정 아래, 배우들의 빈틈없는 열연과 감각적인 연출이 어우러지며 호평을 얻고 있다.작품의 백미는 매회 숨통을 조여오는 엔딩이다. 1회에서는 심장외과 전문의 민준호(유연석 분)와 사서교사 강지선(서현진 분)의 완벽했던 첫 데이트 뒤, 강지선이 민준호를 성폭행(데이트 강간) 혐의로 고소하는 전개가 펼쳐졌다. 강제성은 없었다며 결백을 주장하는 민준호와 피해를 호소하는 강지선의 엇갈린 진술 속, 두 사람의 로맨틱한 입맞춤으로 끝을 맺은 1회 엔딩은 진실에 대한 궁금증을 치솟게 만들었다.2회에서는 강지선의 강력한 요구로 진행된 거짓말 탐지기 조사가 반전을 안겼다. 미온적인 반응을 보이던 민준호 대신 경찰 이화영(옥자연 분)이 강지선을 향해 "두 사람 중 거짓말을 한 사람은 당신"이라고 지목하며 판도를 뒤흔들었다. 피해자를 자처했던 강지선이 거짓말쟁이로 몰리며 극의 긴장감을 극대화했다.3회에서는 의심의 화살이 다시 민준호에게로 향했다. 거짓말 탐지기 결과 이후 강지선은 악의적인 보도로 벼랑 끝에 몰렸지만, 민준호는 평온한 일상을 되찾아갔다. 그러나 민준호가 사건 담당 경찰인 이화영에게 접근해 "같이 한잔할래요?"라며 묘한 미소를 짓는 장면이 엔딩을 장식했다.이어 4회에서는 의문의 실마리가 풀림과 동시에 또 다른 서스펜스가 찾아왔다. 강지선이 과거 유사 사건에 휘말렸던 전력 때문에 거짓 반응을 보였다는 사실이 밝혀졌고, 민준호에 대한 의심의 끈을 놓지 않던 이화영의 집에 한 남자가 무단 침입했다. 잠든 이화영을 내려다보던 침입자의 정체가 다름 아닌 민준호로 밝혀지며 서늘함을 안겼다.55분간 팽팽한 텐션을 유지하다가 마지막 5분에 반전을 터뜨리는 '라이어'. 가면을 벗어던진 민준호와 진실을 밝히려는 강지선의 숨 막히는 진실 공방이 앞으로 또 어떤 엔딩으로 이어질지 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr