'닥터X'가 흥행을 이어가고 있다. / 사진제공=SBS

'닥터X'가 흥행을 이어가고 있다. / 사진제공=SBS

배우 김지원의 주연작 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'가 5주 연속 주간 통합 시청률 1위를 기록했다. 5·18 민주화운동과 의료 파업 등 민감한 소재를 다루며 일부 논란이 제기됐지만 시청률에서는 흔들림 없는 성과를 이어가고 있다.11일 SBS에 따르면 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')는 5주 연속 주간 통합 시청률 1위를 차지했다. 시청률 조사기관 닐슨코리아에 따르면 지난 7일 방송된 10회는 전국과 수도권 모두 17.7%를 기록했으며, 순간 최고 시청률은 20.2%까지 올랐다. 동시간대 1위에 해당하는 성적이다. 2049 시청률 역시 평균 7.2%, 최고 8%로 자체 최고 기록을 경신했다.재방송에서도 높은 시청률을 기록했다. 지난 7일 방송된 9회 재방송은 전국 5.5%, 수도권 5.7%를 나타내며 당일 지상파 전체 프로그램 가운데 시청률 4위에 올랐다. 본방송뿐 아니라 재방송까지 꾸준히 시청자를 확보하고 있는 셈이다.'닥터X'는 뛰어난 수술 실력을 지닌 의사 계수정(김지원 분)이 의료계의 부조리에 맞서는 이야기를 그린 메디컬 드라마다. 극 중 계수정은 병원 내부의 권력 다툼과 각종 비리를 마주하면서도 자신의 원칙을 지키며 사건을 해결해 나간다.온라인에서도 작품을 향한 관심이 이어지고 있다. 특히 계수정의 대사 "하지 않습니다"는 각종 패러디 영상으로 제작되며 화제를 모았다. 정지선 셰프와 가수 볼빨간사춘기 등도 해당 대사를 활용한 숏폼 콘텐츠를 선보였다.극 중 구서대병원장 부승권(손현주 분)과 캐릭터 '가나디'의 닮은꼴 역시 관심을 모았다. 시청자들 사이에서 두 캐릭터의 외모가 비슷하다는 반응이 나오자, '가나디' 원작자가 직접 수술복과 의사 가운을 입힌 일러스트를 공개하기도 했다.종영까지는 단 2회만을 남겨두고 있다. 지난 10회 말미에는 김승효(전국환 분)가 새롭게 등장하면서 계수정을 비롯한 박태경(김우석 분), 조원진(이진희 분)이 충격에 빠지는 모습이 그려졌다. 김승효의 등장이 기존 인물들의 관계와 사건에 어떤 변화를 가져올지 관심이 쏠린다.'닥터X'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr