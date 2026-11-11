카라, 해외 공연 돌연 취소…"항공권·호텔 보상 NO"

그룹 카라(KARA)의 마카오 공연이 돌연 취소됐다.11일 마카오 공연장 브로드웨이 마카오의 공식 발표에 따르면 오는 28일 오후 7시 예정됐던 카라의 '2026 KARA Once Again·GlowStage in Macau' 공연이 취소됐다.공연장 측은 지난 9일 공식 웨이보를 통해 "주최사로부터 당초 11월 28일 오후 7시 개최 예정이었던 카라의 공연이 취소됐다고 통보받았다"고 밝혔다.이어 "모든 공연 티켓과 추가 구매한 특전 패키지는 관객이 별도로 신청할 필요 없이 기존 결제 수단으로 전액 자동 환불되며, 수수료는 부과되지 않는다"고 안내했다. 또 "관객이 직접 예약한 항공권과 호텔 등 개인 여행 경비는 보상할 수 없다"며 "특전 패키지 혜택은 환불과 동시에 무효화된다"고 덧붙였다.이번 공연은 지난달 28일 티켓 판매를 시작했다. 그러나 예매를 시작한 지 12일 만에 취소 소식이 전해졌다. 당초 카라는 약 100분간 공연을 펼칠 예정이었으며, 팬들이 멤버와 일대일로 사진을 찍거나 사인을 받을 수 있는 유료 특전 상품도 판매했다.공연 취소로 티켓값은 돌려받을 수 있지만, 이미 마카오 방문을 준비한 팬들은 항공권과 숙박시설 예약을 취소하는 과정에서 비용을 부담할 수도 있다.카라의 해외 공연 일정이 변경된 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난 5월 31일 일본 공연 주최 측은 7월 4~5일 도쿄 토요타 아레나에서 개최할 예정이었던 팬미팅 연기를 발표했다. 여기에 이어 마카오 공연까지 취소되면서 카라는 올해만 두 차례 해외 공연 일정에 차질을 빚게 됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr