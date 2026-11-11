배우 이효정의 아들 이유진이 결혼을 앞두고 동갑내기 배우 장동윤을 '형님'으로 모시게 된 사연을 공개했다. / 사진=SNS

배우 이효정의 아들 이유진이 결혼을 앞두고 동갑내기 배우 장동윤을 '형님'으로 모시게 된 사연을 공개했다. / 사진=SBS '동상이몽'

배우 이효정의 아들 이유진이 결혼을 앞두고 동갑내기 배우 장동윤을 '형님'으로 모시게 된 사연을 공개했다. / 사진=SNS

배우 이효정의 아들 이유진이 결혼을 앞두고 동갑내기 배우 장동윤을 '형님'으로 모시게 된 사연을 공개했다. 예비 신부 차경은의 친언니가 장동윤의 아내인 배우 김승윤으로, 두 사람은 결혼을 통해 동서지간이 됐다.지난 10일 방송된 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에는 배우 이효정과 아들 이유진, 예비 며느리 차경은이 출연해 결혼을 앞둔 근황을 전했다.이날 이효정은 아들의 결혼을 앞두고 며느리 자랑에 열을 올렸다. 그는 "진짜로 아들이 결혼해서 너무나 홀가분한데, 그것보다 더 좋은 것은 정말 착하고 아름답고 싹싹하고 좋은 며느릿감을 집에 데리고 왔다는 점이다. 너무 좋아서 소개해 드린다"며 만족감을 드러냈다.이효정은 평소 배우 며느리를 바랐다고도 밝혔다. 그는 "저도 그렇고 제 아내도 그렇고 우리 며느리가 배우이면 좋겠다는 얘기를 종종 했다"며 "제 아들의 삶을 이해해 주는 사람이 배우자였으면 좋겠다고 생각했는데, 배우라니까 정말 더할 나위 없는 며느릿감"이라고 말했다.특히 차경은의 가족관계가 공개되면서 출연진을 놀라게 했다. 이효정은 "배우 집안이 됐다. 며느리 친언니도 배우고, 그 언니의 남편도 배우"라고 설명했다.차경은의 친언니는 배우 김승윤으로, 지난달 배우 장동윤과 결혼했다. 이에 이유진과 장동윤은 동서지간이 됐다. 이효정과 동생 이기영, 이유진을 비롯해 차경은, 김승윤, 장동윤까지 양가를 합치면 배우만 6명이다.더욱 눈길을 끄는 것은 이유진과 장동윤이 모두 1992년생 동갑내기라는 점이다. 김숙이 두 사람의 관계를 언급하자 이유진은 "장동윤님이 저희 형님이 되는 거다"고 밝혔다. 이어 "제가 평소에도 워낙 좋아하고 응원했던 배우"라며 장동윤을 향한 팬심을 드러냈다. 이를 들은 이현이는 "그 집 장모님은 너무나 좋겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.이유진은 예비 신부 차경은을 향한 애정도 숨기지 않았다. 그는 "김고은 선배 닮지 않았냐. 웃는 게 너무 상큼하다"며 차경은의 외모를 칭찬했다. 차경은이 학창 시절 '서울예대 복숭아'라는 별명으로 불렸다는 사실도 공개했다.두 사람은 이유진의 첫 연출작 '길이 보이면 캐스팅해!'를 통해 인연을 맺었다. 지난 6월 연인으로 발전한 뒤 약 5개월 만에 결혼을 결정했으며, 오는 14일 비공개 결혼식을 올릴 예정이다.결혼 준비 과정에서 임신 소식도 전해졌다. 이유진은 "결혼을 준비하는 과정에서 여름이가 찾아와서 내년에 아이를 만나게 됐다"고 밝혔다. '여름이'는 두 사람의 태명이다. 이유진과 차경은 측은 앞서 "부부의 연을 맺기로 결정하고 양가의 허락을 받아 결혼을 준비하던 중 최근 임신 사실을 알게 됐다. 현재 두 배우와 양가 가족 모두 기쁜 마음으로 새 생명을 맞을 준비를 하고 있다"고 전했다.한편 이유진은 배우 이효정의 아들로, 배우 활동과 함께 연출에도 도전하고 있다. 차경은은 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr