김민석이 종영 소감을 밝혔다. / 사진제공=ENA '연애박사'

김민석이 종영 소감을 밝혔다. / 사진제공=ENA '연애박사'

배우 김민석이 '연애박사' 종영 소감을 밝혔다.지난 10일 종영한 ENA 월화드라마 '연애박사'는 박사과정생 박민재(추영우 분)와 석사과정생 임유진(김소현 분)이 로봇 연구실에서 만나 사랑에 빠지는 이야기다. 김민석은 임유진의 한 살 터울 친오빠 임유성 역으로 출연했다. 임유성은 부모님을 도와 카센터에서 정비사로 일하는 인물이다.김민석은 동생에게 장난을 치고 사사건건 간섭하면서도 중요한 순간에는 동생을 먼저 챙기는 오빠의 모습을 보여줬다. 특히 김소현과 티격태격하는 장면에서는 실제 남매를 떠올리게 하는 연기로 웃음을 더했다.김민석은 소속사 스프링컴퍼니를 통해 "'연애박사'가 끝났다는 사실이 실감 나지 않는다. 훌륭하신 감독님을 비롯해 스태프분들, 배우분들과 함께 즐겁게 촬영했던 작품이다"라고 말했다. 이어 "유성이를 함께 연구하고 만들어간 모든 과정이 큰 배움으로 남았다. 감독님께서 남겨주신 선물이라 생각하며 오래도록 간직하겠다"며 촬영을 마친 소감을 밝혔다.시청자들을 향한 감사 인사도 잊지 않았다. 김민석은 "유성이는 이제 떠나지만, 시청자분들이 보내주신 관심과 사랑이 온기로 남아 따뜻하게 기억될 것 같다"고 말했다. 이어 "그동안 '연애박사'를 사랑해 주신 시청자분들께 진심으로 감사드리며, 모두 행복한 연말 보내셨으면 좋겠다"라고 덧붙였다.'연애박사'는 시청률 1%로 시작했지만, 최종회에서 전국 시청률 3.5%를 기록하며 자체 최고 기록을 세우고 종영했다. 김민석은 차기작인 JTBC '인간X구미호' 출연을 확정하고 현재 촬영 중이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr