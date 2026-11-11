김민지는 11일 자신의 SNS에 "2002년 월드컵 때 뭐 했어요?"라는 글과 함께 박지성, 히딩크 감독과 찍은 사진을 공개했다. / 사진=SNS

김민지는 11일 자신의 SNS에 "2002년 월드컵 때 뭐 했어요?"라는 글과 함께 박지성, 히딩크 감독과 찍은 사진을 공개했다. / 사진=SNS

2002년 한일 월드컵에서 대한민국을 4강으로 이끌었던 거스 히딩크 전 축구 국가대표팀 감독이 어느덧 80세가 됐다. 당시 4강 신화의 주역이었던 박지성도 아내 김민지와 함께 히딩크 감독의 팔순을 축하했다.김민지는 11일 자신의 SNS에 "2002년 월드컵 때 뭐 했어요?"라는 글과 함께 박지성, 히딩크 감독과 찍은 사진을 공개했다. 사진 속 세 사람은 나란히 서서 환하게 웃고 있다.김민지는 24년 전 대한민국을 뜨겁게 달궜던 월드컵을 떠올렸다. 그는 "당신이 한국인이고 충분히 늙었다면 우리에겐 우리가 어디서 어떻게 만났든 한 시간은 신나게 떠들 수 있는 마법의 문장이 있다는 걸 알 것"이라며 2002년 월드컵이 한국인들에게 남긴 특별한 기억을 언급했다.이어 "한국 사람들이 모여 있는 자리에서 누군가 2002년 월드컵 이야기를 꺼낸다면 그 타이밍이 좀 뜬금없더라도, 평소에 자기 이야기를 하지 않는 사람이더라도 별수 없다"며 "갑자기 분위기가 아이엠그라운드인 것처럼 돌아가면서 자기 몫의 이야기를 하는 수밖에 없다"고 적었다.김민지는 당시 월드컵을 경험한 사람들이 저마다 다른 추억을 간직하고 있지만, 그때의 감정만큼은 같다고 했다. 그는 "각자 제각각의 이야기를 했어도 그 말엔 다 같은 웃는 얼굴이 되어 끄덕인다. '맞아요. 다 미쳐 있었죠'"라고 회상했다.히딩크 감독을 향한 존경심도 드러냈다. 김민지는 "이 많은 사람들에게 그동안도 없었던, 앞으로도 있기 힘들 그 특별한 경험과 동시에 일체감을 선물한 사람이라면 모르긴 몰라도 대한민국에서 단군할아버지, 산타할아버지 다 쳐도 열 손가락 안에는 드시지 않을까"라고 표현했다. 그러면서 "여든 번째 생신을 축하드립니다. 히딩크 감독님. 건강하세요"라며 축하 인사를 전했다.공개된 사진에는 "히딩크 감독님, 80번째 생신을 축하드립니다. 대한민국에서 무한한 감사의 마음을 전합니다"라는 문구도 담겼다.히딩크 감독은 2002년 한일 월드컵 당시 한국 축구대표팀을 이끌고 사상 첫 월드컵 4강 진출을 달성했다. 박지성은 히딩크 감독의 지휘 아래 활약하며 4강 신화를 함께 쓴 선수 중 한 명이다. 월드컵 이후에도 이어진 두 사람의 인연은 24년이 흐른 지금까지 계속되고 있다.한편 박지성은 2014년 SBS 아나운서 출신 김민지와 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr