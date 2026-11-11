트와이스 나연과 유연석이 각 공식 행사에 참서해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 유연석이 트와이스 나연의 사진을 휴대전화 배경 화면으로 설정했다가 주변의 오해를 받았다고 밝혔다. / 사진=SBS 방송 화면 캡처

배우 유연석이 트와이스 나연의 사진을 휴대전화 배경 화면으로 설정했다가 주변의 오해를 받았다고 밝혔다. / 사진=SBS 방송 화면 캡처

배우 유연석이 트와이스 나연의 사진을 휴대전화 배경 화면으로 설정했다가 주변의 오해를 받았다고 밝혔다. 금전운이 좋아진다는 이야기를 듣고 사진을 바꿨지만, 예상치 못한 반응에 며칠 만에 원래대로 돌렸다고 털어놨다.지난 10일 방송된 SBS 예능 '틈만나면,'에는 블랙핑크 지수와 트와이스 나연이 게스트로 출연했다. 이날 유재석과 유연석은 두 사람과 함께 경기도 군포시 산본동을 찾아 다양한 이야기를 나눴다.유연석은 나연이 등장하자 과거 휴대전화 배경 화면에 그의 사진을 설정했던 경험을 꺼냈다. 그는 "지인들한테 나연 씨 사진을 많이 받았다"며 "나연 씨 사진을 배경 화면으로 해두면 돈이 들어온다고 하더라. 금전운이 들어온다고"라고 설명했다.이를 들은 나연은 해당 이야기가 자신의 장난에서 시작됐다고 밝혔다. 그는 "내가 장난으로 했던 얘기였는데, 실제로 증언이 쏟아졌다"고 말해 놀라움을 안겼다. 실제로 나연의 사진을 배경 화면으로 설정한 뒤 금전적인 행운을 경험했다는 반응이 이어졌다고. 나연은 "길거리에서 돈을 주우셨다는 분도 있었다"며 뜻밖의 후일담을 전했다.유연석 역시 금전운이 좋아진다는 이야기에 나연의 사진을 배경 화면으로 설정했다고 밝혔다. 그러나 며칠 지나지 않아 주변 사람들의 시선이 달라졌다고 털어놨다. 그는 "그래서 나연 씨 사진으로 배경 화면을 며칠 해놨었다. 그랬더니 숍에서 스태프들이 이상하게 생각하더라"고 말해 웃음을 안겼다. 이어 사진을 설정한 이유까지 해명했지만 결국 배경 화면을 바꿨다고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr