고소영이 로제의 패션 감각에 감탄했다. / 사진='고소영' 유튜브 캡처

고소영이 로제의 패션 감각에 감탄했다. / 사진='고소영' 유튜브 캡처

배우 고소영이 그룹 블랙핑크 멤버 로제의 패션 감각에 감탄하며 같은 옷을 따라 샀다고 밝혔다.지난 10일 유튜브 채널 '고소영'에는 '원조 패셔니스타 고소영. 보세로 명품 느낌 내는 법'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 옷장 정리에 나선 고소영이 다양한 옷을 소개하고 스타일링 노하우를 공유했다.고소영은 추운 겨울철 패션 스타일링으로 얇은 옷을 여러 겹 겹쳐 입는 레이어링을 추천했다. 또 네이비 컬러 니트를 추천하며 "네이비를 잘 입으면 어려 보이고 세련돼 보인다"고 말했다. 이어 네이비 컬러에 브라운 바지를 매치하면 잘 어울리면서도 조금 더 옷 잘 입는 사람처럼 보일 수 있다고 조언했다.고소영은 깊은 브이넥 니트를 꺼내 들었다. 그는 "2년 전쯤 산 브이넥"이라며 "로제가 이걸 입고 온 거다"라고 회상했다. 이어 로제가 입은 옷의 브랜드를 물었다. 고소영은 "T 브랜드 옷이냐고 물어보니까 '아니다. 근데 이거 너무 괜찮다'고 했다"고 털어놨다.고소영은 로제가 입은 옷을 직접 뒤집어 브랜드를 확인했다며 남다른 열정을 보였다. 결국 똑같은 옷을 구매한 뒤 만족스러워했다. 그는 "이걸 뒤집어서도 입고 레이어드해서 브이넥으로도 입는다"며 "로제가 진짜 옷을 잘 입는다"고 칭찬했다.고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼했다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 최근 개인 유튜브 채널 '고소영'을 통해 친근한 소통을 이어가고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr