가수 겸 배우 정용화가 다방면에서 활동하고 있다. / 사진제공=FNC엔터테인먼트

가수 겸 배우 정용화가 연기 활동과 음악 활동을 병행하며 '만능 아티스트'의 면모를 보여주고 있다.정용화는 현재 라이프타임 채널 토일드라마 '밑도 끝도 없이, 너다'에서 주인공 엄태봉 역으로 출연 중이다. 엄태봉은 톱스타지만 키스신을 촬영하지 못하는 비밀을 가진 인물이다. 정용화는 예상치 못한 상황에 놓인 캐릭터의 감정 변화를 표현하며 이야기를 이끌고 있다.해외 OTT 플랫폼에서도 성과를 거두고 있다. 글로벌 OTT 플랫폼 Viu(뷰)가 발표한 10월 5주 차(10월 26일~11월 1일) 주간 차트에 따르면 '밑도 끝도 없이, 너다'는 인도네시아 2위, 홍콩 4위, 말레이시아 5위에 올랐다. 태국과 필리핀에서는 각각 8위, 싱가포르에서는 10위를 차지하며 총 6개국 TOP 10에 진입했다.일본에서도 높은 순위를 차지했다. 현지 OTT 플랫폼 Lemino(레미노)가 발표한 아시아 인기 드라마 순위에서 지난 6일 기준 1위에 올랐다. 이처럼 정용화가 주연을 맡은 작품은 동남아시아와 일본에서 고르게 좋은 성적을 내고 있다.드라마 출연과 함께 음악 활동도 병행하고 있다. 정용화가 속한 밴드 씨엔블루는 지난 9일 스페셜 싱글 '달리기 (Running)'를 발매했다. 윤상의 원곡을 록 장르로 편곡해 기타와 베이스, 드럼을 중심으로 한 경쾌한 밴드 사운드를 선보였다. 원곡이 가진 희망적인 메시지도 씨엔블루만의 음악으로 풀어냈다.내년에는 단독 콘서트도 개최한다. 씨엔블루는 2027년 2월 20일부터 21일까지 서울 KSPO DOME(구 올림픽 체조경기장)에서 2027 CNBLUE LIVE '에바뛰콘 - KEEP DREAMIN', KEEP RUNNIN''을 열고 팬들과 만날 예정이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr