강민경이 뉴욕에서 근황을 밝혔다. / 사진=강민경 SNS

강민경이 뉴욕에서 근황을 밝혔다. / 사진=강민경 SNS

강민경이 뉴욕에서 근황을 밝혔다. / 사진=강민경 SNS

그룹 다비치의 강민경이 미국 뉴욕에서 잘록한 허리 라인을 자랑했다.강민경은 지난 10일 자신의 SNS에 "뉴욕의 가을은 처음인데요 너무 좋네요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 빈티지숍을 방문해 쇼핑 중인 모습이 담겼다. 강민경은 매장에서 청바지를 직접 입어보며 쇼핑을 즐겼다. 이 과정에서 짧은 상의 아래로 드러난 잘록한 허리와 탄탄한 복부가 눈길을 끌었다.마음에 드는 청바지를 발견한 강민경은 "샀어요. 금액 듣고 살짝 놀람"이라고 언급했다. 이어 "한국 가서 살짝 줄이긴 해야 할 듯"이라고 덧붙였다.다른 사진에는 카페 야외 테라스에 앉아 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 그는 회색 상의에 와인색 바지를 입고 트렌치코트를 걸쳐 가을 패션을 선보였다. 강민경은 "날씨가 너무 좋다"면서도 "바람이 엄청 분다"고 털어놨다. 이어 머리카락이 심하게 흩날리는 사진을 그대로 올려 웃음을 자아냈다. 이어 자리를 옮긴 강민경은 "뉴욕의 가을 사랑한다"고 덧붙였다. 청순하고 세련된 비주얼이 눈길을 끌었다.강민경은 2008년 그룹 다비치로 데뷔했다. '8282', '안녕이라고 말하지마', '사랑과 전쟁', '거북이' 등 다수의 히트곡을 발표하며 사랑받았다. 현재 개인 유튜브 채널 '걍밍경'을 운영하며 패션과 일상 등을 공유하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr