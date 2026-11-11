방송인 추성훈이 인도네시아에서 살아 있는 굼벵이를 먹고 눈물까지 흘렸다./ 사진=텐아시아 DB

방송인 추성훈이 인도네시아에서 살아 있는 굼벵이를 먹고 눈물까지 흘렸다./ 사진 제공=SBS Plus·MBN ‘상남자의 여행법’ 방송 캡처

방송인 추성훈이 인도네시아에서 살아 있는 굼벵이를 먹고 눈물까지 흘렸다.지난 10일 방송된 SBS Plus·MBN '상남자의 여행법 in 마나도' 6회에서는 추성훈, 김종국, 안재현이 인도네시아 마나도의 야생 온천을 찾는 모습이 그려졌다.이날 세 사람은 정글을 지나 숲속에 자리한 천연 온천으로 향했다. 평범한 개울처럼 보였지만 물속에 달걀을 넣으면 15분 만에 익을 정도로 뜨거운 곳이었다. 김종국은 발을 담그자마자 놀라 뛰쳐나왔고, 추성훈 역시 "이거 안 돼"라며 뒷걸음질을 쳤다. 안재현은 조심스럽게 발을 넣었다가 중심을 잃고 추성훈에게 안겨 웃음을 자아냈다.현지인의 도움으로 온천 체험을 마친 세 사람은 지열로 데워진 모래에 몸을 묻고 휴식을 취했다. 이후 온천수에 익힌 달걀과 옥수수를 먹으며 여유를 즐기던 중 예상치 못한 음식이 등장했다. 현지인들이 간식으로 즐긴다는 살아 있는 굼벵이였다.현지 아이들이 거리낌 없이 굼벵이를 먹는 모습을 본 세 사람은 당황했다. 처음에는 가위바위보로 시식할 사람을 정하려 했지만 결국 전원이 도전하기로 했다. 가장 먼저 굼벵이를 입에 넣은 김종국은 "맛은 무맛이다"라며 담담한 반응을 보였다. 반면 추성훈은 "많이 먹어봤지만 나는 먹기 싫다"며 거부감을 드러냈다. 결국 굼벵이를 먹는 데 성공했지만 눈물까지 훔쳤다.가장 큰 위기를 맞은 사람은 안재현이었다. 굼벵이를 보자마자 몸을 떨던 그는 "어떻게 이걸 드셨지?"라며 믿기 어렵다는 반응을 보였다. 이어 "일하자. 일하러 왔잖아"라고 스스로를 다독인 뒤 두 눈을 질끈 감고 굼벵이를 삼켰다. 시식을 마친 안재현은 기절한 듯한 모습으로 주저앉아 현장을 웃음바다로 만들었다. 안재현은 돌아가는 길에 "저 오늘 진짜 많은 걸 극복하기는 했다"며 뿌듯함을 드러냈다. 추성훈과 김종국도 "오늘 최고였어"라며 그를 격려했다.이후 세 사람은 인도네시아 전통 국수 '박소'를 맛보고 마나도의 명소인 선배 거리로 향했다. 이곳에서 현지 소녀 팬에게 선물과 손편지를 받은 김종국은 "한국에서 방송한 것뿐인데"라며 놀라워했다.추성훈은 아내 야노시호와의 첫 만남도 공개했다. 그는 "나를 좋아한다고 하니까 만나준 거지"라고 말해 동생들의 관심을 끌었다. 여행 중에도 운동은 빠지지 않았다. 헬스장을 찾은 추성훈은 160kg 중량을 들어 올렸고, 김종국도 운동에 집중했다. 반면 안재현은 거울을 보며 외모를 점검하더니 2kg 덤벨을 들었다. 이를 본 김종국은 "관광하는 건가"라며 황당해했다.안재현은 복근 운동을 시작한 지 5분 만에 지쳐버렸다. 그는 김종국에게 "한 개만 더 할 수 있도록 기도했다"고 털어놔 웃음을 안겼다.방송 말미에는 세 사람이 번지 스윙 체험장을 찾는 모습이 공개됐다. 앞서 4m 다이빙에 성공했던 안재현은 높은 번지대 앞에서 또다시 얼어붙었다. 고소공포증을 극복하고 도전에 성공할 수 있을지는 다음 방송에서 공개된다.한편 이날 방송은 SBS Plus와 MBN의 가구 최고 시청률 합산 1.6%(닐슨코리아, 유료방송, 수도권 기준)를 기록했다. '상남자의 여행법 in 마나도'는 매주 화요일 오후 9시 40분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr