배우 이정신이 포즈를 취하고 있다. / 사진=MBN '보스의 노골적 취향'

그룹 씨엔블루 멤버 이정신이 외적인 이미지와 부합하는 자신의 성격을 강조했다.11일 오전 서울 마포구 상암 스탠포드호텔에서 MBN 새 수목드라마 '보스의 노골적 취향'(이하 '노골적 취향') 제작발표회가 진행됐다. 강솔 감독과 배우 성훈, 오세영, 이정신이 참석해 작품에 대한 다양한 이야기를 나눴다.'노골적 취향'은 한 장의 앨범 속 'Her'(그녀)를 찾아 나선 재벌 보스 권도혁(성훈 분)과 그의 완벽한 인생에 유일한 변수로 등장한 인디밴드 보컬 이은채(오세영 분)의 위장 로맨스다. 동명의 웹툰과 웹소설을 원작으로 한다.이정신은 2024년 SBS 드라마 '7인의 부활' 이후 2년 만에 돌아왔다. 그는 '노골적 취향' 출연 계기에 대해 "씨엔블루 활동 중에 제안이 왔다"며 "오랜만에 따뜻한 작품이라 오래 고민하지 않고 바로 참여하겠다는 의사를 전했다"고 말했다.이정신은 '7인의 부활'에서 국내 최대 포털사이트 대표 황찬성 역으로 열연했다. 겉으로는 냉철하고 까칠한 엘리트 CEO지만, 사랑 앞에서는 집착과 광기를 드러내는 입체적인 악역이었다. 이정신은 "이전 작품에서 강렬한 역할을 했었는데 계속 따뜻한 역할을 하고 싶다"며 "실제 성격과 비슷하다"고 덧붙였다.한편 '노골적 취향'은 이날 오후 10시 20분 첫 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr