장도연이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

방송인 장도연이 영화에 출연하며 배우로 새로운 도전에 나선다. / 사진제공=티캐스트 E채널

2007년 데뷔한 장도연이 20년 차 개그맨임에도 자신만의 유행어가 없다는 사실을 털어놓는다. 오랜 시간 예능계에서 활약하며 입지를 다져온 그는 대표 유행어가 하나도 없다며 뜻밖의 고민을 고백한다.11일 공개되는 티캐스트 E채널 예능 '허경환의 유행어로 행복하쇼'(이하 '허경환의 유행쇼')에는 장도연이 출연한다. 이날 그는 영화 출연 소식부터 오랜 시간 방송 활동을 이어온 비결까지 다양한 이야기를 나눈다.장도연은 이옥섭 감독이 연출한 영화 '너의 나라'에 출연했다고 밝힌다. 해당 작품에서 배우 구교환과 호흡을 맞춘 그는 촬영 당시의 일화를 소개한다. 자신이 예상하는 개봉 시기에 대해서도 언급할 예정이다.방송 활동에 관한 이야기도 이어진다. 2007년 데뷔한 장도연은 오랜 시간 연예계에서 꾸준히 활동할 수 있었던 비결을 공개한다. 특히 유행어가 없었다는 사실을 언급하며 "내가 이 프로그램과 정말 적합한 게 그동안 유행어가 하나도 없었다"고 너스레를 떤다.허경환은 과거 유행어 하나에 매달릴 수밖에 없었던 절박한 사연을 털어놓는다. 장도연은 우연히 프로그램 포스터를 봤던 순간을 떠올리며 "뭉클했다. 자체만으로도 충분히 콘텐츠가 되는 사람이라는 것을 인정받은 것 같아서 뿌듯했다"고 진심을 전한다.장도연은 허경환의 큰 키에 관한 질문에도 솔직하게 답한다. 허경환이 "안 지 20년 됐는데 (키) 몇 cm를 줄 수 있냐"고 묻자 예상 밖의 반응을 보이며 웃음을 안긴다.방송 말미에는 장도연을 위한 새로운 유행어 제작도 이어진다. 장도연이 "너무 설렌다"며 기대감을 표현하자 허경환은 "이렇게까지 고민한 적이 없다"고 부담감을 털어놓는다. 영화 출연으로 활동 영역을 넓힌 장도연의 근황과 허경환과의 이야기는 11일 오후 6시 유튜브 채널 'ggzz'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr