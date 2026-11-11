사진제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 아이브(IVE)가 미니앨범 'Looks Can Kill'(룩스 캔 킬)로 미국 빌보드 메인 앨범 차트에 진입했다.미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 11월 14일 자 차트에 따르면, 아이브(안유진·가을·레이·장원영·리즈·이서)는 '이머징 아티스트'(Emerging Artists) 차트에서 1위를 기록했다. '아티스트 100'(Artist 100) 차트에도 66위로 다시 이름을 올렸다.지난달 26일 발매한 미니앨범 'Looks Can Kill'은 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'(Billboard 200)에 126위로 진입했다. 이 앨범은 '월드 앨범'(World Albums) 2위, '톱 앨범 세일즈'(Top Album Sales) 6위, '인디펜던트 앨범'(Independent Albums) 19위에도 올랐다.앞서 아이브는 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스)로 '월드 앨범' 3위, '톱 앨범 세일즈' 11위, '인디펜던트 앨범' 36위를 기록했다. 이번 미니앨범은 세 차트에서 모두 전작보다 높은 순위에 올랐다. 앨범과 같은 이름의 타이틀곡 'Looks Can Kill'도 '글로벌(미국 제외)'(Global Excl. U.S.) 차트에 2주 연속 진입했다.북미 공연 규모도 확대했다. 지난 8월 마무리한 두 번째 월드 투어 'SHOW WHAT I AM'(쇼 왓 아이 엠)에서는 북미 8개 도시를 방문했다. 2024년 첫 월드 투어 당시 공연한 6개 도시보다 2곳 늘어난 규모다. 이번 북미 투어는 모든 회차를 아레나급 공연장에서 진행했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr