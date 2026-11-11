신현수가 스타 셰프 강희수를 연기했다. / 사진=티빙 ‘유일무이 로맨스’ 방송 캡처

신현수가 스타 셰프 강희수를 연기했다. / 사진=티빙 ‘유일무이 로맨스’ 방송 캡처

배우 신현수가 '유일무이 로맨스'에서 박수영(조이)과 뜻밖의 만남을 가졌다.지난 9일 공개된 티빙 드라마 '유일무이 로맨스' 2회에서 신현수는 스타 셰프 강희수 역으로 처음 등장했다. 강희수는 취준생 공유일(박수영 분)과 우연히 마주치며 인연을 맺었다.강희수는 셰프 복장을 한 채 커피를 들고 벤치에 앉아 있는 공유일에게 다가갔다. 그는 "옆에 앉아도 될까요?"라고 물은 뒤 자리를 잡았다. 이후 공유일은 강희수를 키즈카페 아르바이트생으로 착각하고 말을 걸었다. 강희수는 당황한 기색을 보였지만, 공유일의 이야기를 끝까지 들어줬다.공유일은 키즈카페에서 만난 아이들에 관한 이야기를 이어갔다. 이를 듣던 강희수는 공유일을 바라보며 "귀엽네요"라고 말했다. 자신의 이야기를 계속 듣고 있는 강희수가 신경 쓰였던 공유일은 말이 너무 많았다며 멋쩍어했다.그러자 강희수는 공유일이 들고 있는 커피를 가리키며 "그게, 제 건데"라고 말했다. 공유일이 자신의 커피인 줄 알고 마셨던 음료가 사실 강희수의 것이었던 셈이다. 뒤늦게 실수를 알아차린 공유일과 당황한 강희수의 모습이 웃음을 안겼다.신현수는 차분한 성격의 강희수를 연기하며 박수영과 호흡을 맞췄다. 상대방의 이야기를 묵묵히 듣다가 조심스럽게 말을 건네는 모습으로 강희수의 성격을 보여줬다. 특히 적극적으로 대화를 이끄는 공유일과 달리 쉽게 감정을 드러내지 않는 강희수의 태도가 두 사람의 첫 만남에 재미를 더했다.'유일무이 로맨스'는 네이버웹툰을 원작으로 한 작품으로 신현수를 비롯해 박수영, 김현진, 강나언 등이 출연한다. 3~4회는 오는 16일 오후 6시 티빙에서 공개된다. 아시아·중동·아프리카에서는 Viu, 일본에서는 ABEMA를 통해 선행 독점 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr