그룹 엔하이픈 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 뱀파이어가 아닌 평범한 청년의 모습을 담은 새 콘셉트 사진을 공개했다.엔하이픈은 11일 정오 공식 SNS를 통해 스핀오프 싱글 'THE SIN : PARALLEL WORLD'(더 신 : 패러렐 월드)의 'DAY' 버전 콘셉트 포토를 선보였다.공개된 사진에는 정원, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키 등 여섯 멤버가 사랑하는 사람과 일상을 보내는 모습이 담겼다. 밝은 색상의 의상과 햇살이 비치는 공간을 배경으로 기존 뱀파이어 콘셉트와는 다른 분위기를 연출했다.이번 콘셉트는 앞서 공개된 콘텐츠와 연결된다. 엔하이픈은 지난 3일과 4일 'DREAM' 버전 콘셉트 포토와 필름을 통해 뱀파이어로서의 삶과 현실 세계 사이의 경계를 그렸다. 이어 5일부터 10일까지 멤버별 'DAY & NIGHT' 콘셉트 필름을 공개하며 평행 세계 속 각자의 일상을 보여줬다.오는 20일 발매되는 'THE SIN : PARALLEL WORLD'는 서로 다른 차원에서도 이어지는 사랑과 운명을 주제로 한다. 전작에서 함께하는 것의 의미를 깨달은 연인이 평행 세계를 거치며 서로에 대한 확신을 갖게 되는 이야기를 담았다.한편 엔하이픈은 신보 발매를 기념해 오는 24일부터 29일까지 서울 용산구 하이브 사옥에서 팝업 스토어를 운영한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr