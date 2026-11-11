배우 박성웅이 행사에 참석해 손을 흔들며 인사하고 있다. / 사진=텐아시아DB

박성웅이 '편스토랑'에 출연한다. / 사진제공=KBS

배우 박성웅이 17살 아들과 여전히 입에 뽀뽀한다고 밝히며 돈독한 부자 사이를 자랑했다.오는 12일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 박성웅이 출연한다. 박성웅은 이연복 셰프가 의뢰인의 요리 고민을 해결해 주는 '이연복덕방'의 세 번째 의뢰인으로 등장한다.박성웅은 오는 14일 첫 방송되는 KBS2 대하드라마 '문무'에서 김유신 역을 맡았다. 앞서 남궁민과 하석진이 출연했던 '이연복덕방'을 찾아 요리 고민을 털어놓는다.공개된 VCR에서 이연복은 보조 중개인 김원훈, ITZY 채령과 함께 의뢰인을 기다린다. 잠시 후 검은색 슈트 차림의 박성웅이 등장하자 세 사람은 일제히 90도로 인사하며 긴장한 모습을 보인다.김원훈은 박성웅의 대표작인 영화 '신세계'의 열혈 팬이라고 밝힌다. 박성웅은 2013년 개봉한 '신세계'에서 조직폭력배 이중구 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다. 박성웅은 "'신세계'가 2013년에 개봉해서 13년이 지났다. 그때 7살이던 친구들이 이제 스무 살이 돼서 '신세계'를 보고 나를 '중구 형님'이라고 부른다"며 달라진 팬층에 대한 이야기를 전한다.박성웅은 영화 속 거친 이미지와 달리 다정한 아버지의 면모를 보여준다. 그는 17살 아들과 지금도 입에 뽀뽀를 나눈다고 밝혀 출연진을 놀라게 한다.이어 아들이 뽀뽀한 뒤 건네는 뜻밖의 말을 소개한다. 박성웅은 아들의 반응에 대해 이야기하다 "17살 아들에게서 이중구의 얼굴이 보인다"며 아들의 비주얼에 대해서도 말한다. 아들이 아버지에게 어떤 말을 했을지는 방송에서 공개된다.박성웅은 이연복에게 배운 요리를 아들에게 직접 만들어 주겠다며 자신감을 나타낸다. 평소 카리스마 넘치는 모습으로 알려진 그가 아들을 위해 어떤 요리에 도전할지 관심이 쏠린다.'편스토랑'은 오는 12일 오후 8시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr