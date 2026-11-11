사진 = 윤가이 인스타그램

사진 = 윤가이 인스타그램

사진 = 윤가이 인스타그램

사진 = 윤가이 인스타그램

배우 윤가이가 맑은 피부와 더불어 사랑스러운 매력을 뽐냈다.윤가이는 최근 자신의 인스타그램에 "뜨거운 안녕 오늘 밤 10시 50분 첫방송 !야식 드시면서 함께 해주세요 🫶🏻(안 드셔도 되고요)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 윤가이는 두 주먹을 턱 아래에 모으고 카메라를 올려다보며 귀여운 표정을 짓고 있다. 이마를 살짝 덮는 앞머리와 단정한 단발머리가 작은 얼굴을 돋보이게 하며, 동그랗게 뜬 눈과 은은한 미소가 사랑스러운 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 윤가이는 흰색 블라우스에 금색 단추가 달린 검은색 베스트를 입고 허리에 한 손을 올린 채 포즈를 취하고 있다. 다른 손을 코와 입가에 가져다 댄 채 눈을 감고 웃는 모습으로, 자연스러운 표정과 청바지를 매치한 스타일링이 발랄한 매력을 더한다.또 다른 사진에서 윤가이는 한 손으로 턱을 괴고 옆을 바라보며 부드럽게 미소 짓고 있다. 귀밑으로 내려오는 짧은 단발머리가 얼굴선을 감싸고 있으며 작은 귀걸이와 화사한 피부가 어우러져 청순한 비주얼을 완성했다.마지막 사진에서 윤가이는 고개를 살짝 들어 옆을 바라보며 입술을 내민 표정을 짓고 있다. 흰색 블라우스 위에 검은색 베스트를 겹쳐 입은 모습으로 자연스럽게 흐르는 앞머리와 또렷한 이목구비가 눈길을 사로잡는다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "매우 아름답다", "어쩜 피부가 이렇게 하얗고 깔끔한거죠", "너무나 사랑해요" 등의 댓글을 달았다.윤가이가 출연하는 tvN 새 수목드라마 '뜨거운 안녕'은 11일 오후 10시 50분 첫 방송된다. 당초 금토드라마로 편성됐으나 수목드라마로 방송 요일을 변경했으며 꿈을 향해 달려온 무명 개그맨 삼인방이 저마다 새로운 내일을 찾아가는 이야기를 그린다. 윤가이는 극 중 고은영(이이담 분)의 동생이자 자유로운 성격을 지닌 고지영 역을 맡았다.한편 2000년생으로 26세인 윤가이는 18세 연상 가수 장기하와 공개열애 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr