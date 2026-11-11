안무가 카니가 인종차별 논란에 대해 사과했다. / 사진=텐아시아DB

안무가 카니가 흑인의 음식 취향을 언급했다가 인종차별 논란에 휩싸이자 사과했다.카니는 10일 자신의 SNS에 영어로 작성한 사과문을 게재했다. 그는 "최근 유튜브 영상에서 제가 한 발언에 대해 말씀드리고자 한다"며 "제 말로 인해 상처받거나 불쾌감을 느낀 모든 분들에게 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.문제가 된 발언에 대해서도 입장을 전했다. 카니는 "영상에서 저는 수박, 치킨, 환타를 언급하며 즉흥적인 농담을 했다"며 "이 조합, 특히 수박과 프라이드 치킨은 미국에서 인종적 고정관념의 고통스러운 역사를 지니고 있다는 점을 이해한다"고 말했다. 이어 "제 말로 인해 누군가 상처를 받았을 수 있다는 점을 진심으로 유감스럽게 생각한다"고 덧붙였다.그는 자신의 문화적 배경이 미국 흑인들과 다르다는 점도 설명했다. 카니는 "저는 프랑스에서 태어났고 자랐으며 세네갈에 뿌리를 둔, 프랑스와 세네갈의 정체성을 지닌 흑인 여성"이라며 "제가 경험한 문화는 미국 흑인들이 경험해 온 문화와 반드시 같지는 않다"고 했다.인종차별을 의도한 발언은 아니었다고도 해명했다. 그는 "제가 농담을 했을 당시에는 이러한 익숙한 문화적 소재를 바탕으로 이야기한 것이지 미국의 인종적 고정관념을 의식적으로 언급하려던 것은 아니었다"고 강조했다.논란은 지난 4일 카니가 자신의 유튜브 채널에 올린 '카니 남편이 10년 동안 일한 새벽 과일 도매시장 최초 공개 (+임신 계획)'이라는 제목의 영상에서 시작됐다. 카니는 해당 영상에서 "흑인 사람들은 수박, 치킨, 환타를 좋아한다"고 말했다.이후 미국에서 수박과 프라이드치킨이 흑인을 비하하거나 조롱하는 데 사용됐다는 점에서 비판이 제기됐다. 이러한 역사적 배경을 고려하지 않고 흑인 전체의 음식 취향을 일반화했다는 지적이다.한편 카니는 가수 비욘세의 안무가로 이름을 알렸다. 국내에서는 MBC 예능 '나 혼자 산다'에 그룹 샤이니 키의 절친으로 출연했으며, 현재 유튜브 채널 '카니를 찾아서'를 운영 중이다. 한국인 남편과 결혼한 그는 지난 5월 방송된 '구기동 프렌즈'에서 결혼 5년 차라고 밝힌 바 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr