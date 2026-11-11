강지영이 '굿모닝FM' 새 DJ로 낙점 됐다./사진제공=MBC

방송인 강지영이 3년 6개월간 MBC 라디오 '굿모닝FM'을 이끌어 온 가수 테이의 마이크를 이어받는다. 결혼과 프리랜서 선언 이후 활발한 활동을 펼치고 있는 강지영은 친정 격인 MBC에 15년 만에 화려하게 복귀하게 됐다.MBC 라디오는 강지영이 오는 11월 25일부터 MBC FM4U '굿모닝FM 강지영입니다'의 새 DJ로 낙점됐다고 11일 밝혔다.강지영이 새롭게 선보일 '굿모닝FM'의 슬로건은 '똑똑한 하루의 시작'이다. 출근길 세상 돌아가는 주요 이슈를 챙기고 싶은 직장인들을 위해 핵심 뉴스부터 경제·금융 시장 동향, 기업 비하인드, 일터의 유쾌한 에피소드, 책과 역사 이야기까지 아우르는 유익한 코너들로 아침 2시간을 알차게 채울 예정이다.이번 DJ 발탁은 강지영이 15년 만에 MBC로 돌아온다는 점에서 남다른 의미를 갖는다. 강지영은 2011년 MBC 아나운서 공개 오디션 프로그램 '신입사원'을 통해 처음 방송가에 얼굴을 알렸다. 비록 최종 선발에는 들지 못했으나, 이후 JTBC 1기 특채 아나운서로 입사해 '정치부회의', '뉴스룸' 주말 단독 앵커 등을 거치며 간판 앵커로 자리매김했다.2024년 결혼 소식과 함께 '뉴스룸'을 떠났던 강지영은 지난해 15년간 몸담았던 JTBC를 떠나며 프리랜서를 선언했다. 퇴사 후 예능계로 무대를 넓힌 그는 넷플릭스 '데블스 플랜: 데스룸', 디즈니+ '운명전쟁49' 등 굵직한 서바이벌 예능에서 두뇌 플레이를 펼쳤고, 최근 쿠팡플레이 '직장인들3'에서는 재치 있는 영어 애드리브와 탁월한 순발력으로 반전 예능감을 뽐내고 있다.앵커 출신의 날카로운 전달력과 예능에서 다져진 유쾌한 입담을 두루 겸비한 강지영이 테이가 떠난 아침 라디오 부스에 어떤 새로운 활력을 불어넣을지 기대를 모은다.'굿모닝FM 강지영입니다'는 오는 11월 25일 오전 7시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr