빅뱅 지드래곤이 이끄는 '굿데이'가 자체 최저 시청률로 종영한 뒤 시즌2를 논의 중이다. / 사진제공=MBC

빅뱅 지드래곤이 이끄는 '굿데이'가 자체 최저 시청률로 종영한 뒤 시즌2를 논의 중이다. / 사진제공=MBC

빅뱅 지드래곤이 이끄는 '굿데이'가 자체 최저 시청률로 종영한 뒤 시즌2를 논의 중이다. 지난해 방송된 시즌1은 김수현의 사생활 논란과 시청률 하락으로 아쉬움을 남겼다. 새 시즌에는 에이티즈 최산과 배우 이성경 등 다양한 스타들의 합류가 거론되고 있다.11일 제작사 TEO 측은 텐아시아에 '굿데이2'와 관련해 "섭외/편성 논의 중"이라는 입장을 밝혔다.앞서 지난 10일 일간스포츠는 김태호 PD가 연출하는 '굿데이2'가 내년 상반기 MBC 편성을 목표로 준비 중이라고 보도했다. 해당 매체에 따르면 에이티즈 최산, 투모로우바이투게더 연준, 가수 이소라와 김광진, 박명수, 존박, 배우 이성경, 코미디언 이수지와 김원훈 등이 새 시즌 출연진으로 거론됐다. 가요제 형식으로 진행될 가능성도 제기됐다.'굿데이'는 지드래곤이 프로듀서로 나서 다양한 분야의 인물들과 함께 한 해를 기념할 노래를 만드는 음악 프로젝트다. 지난해 2월부터 4월까지 방송된 시즌1에는 황정민, 김수현, 김고은, 정해인 등 유명 배우들이 대거 출연해 화제를 모았다.그러나 시청률 성적은 기대에 미치지 못했다. 첫 방송에서 전국 시청률 4.3%로 출발했지만 이후 하락세를 보였고, 최종회에서는 자체 최저인 2.7%를 기록했다. 지드래곤과 김태호 PD의 만남으로 방송 전부터 관심을 모았으나 유종의 미를 거두지는 못했다.방송 도중 출연자 김수현의 사생활 논란까지 불거지며 제작에도 차질이 생겼다. 김수현은 고(故) 김새론과의 교제 시기를 둘러싼 의혹에 휩싸였고, 제작진은 그의 출연 분량을 최대한 편집하겠다는 입장을 밝혔다. 이후 일부 방송에서 김수현의 출연 장면이 편집되기도 했다.이러한 가운데 시즌2 논의 소식이 전해지며 출연진 구성에도 관심이 쏠린다. 시즌1이 지드래곤과 동갑내기인 1988년생 스타들을 중심으로 화제를 모았다면, 새 시즌에서는 최산과 연준 등 젊은 K팝 아티스트부터 이소라, 김광진 등 베테랑 뮤지션까지 폭넓은 세대의 참여가 예상된다. 지드래곤과 과거 YG엔터테인먼트에서 한솥밥을 먹었던 이성경, '무한도전'을 통해 인연을 맺은 박명수의 합류 여부도 눈길을 끈다.시즌1이 시청률 부진과 출연자 논란으로 아쉬움을 남긴 만큼, '굿데이2'가 새로운 구성과 출연진으로 분위기 반전에 성공할 수 있을지 주목된다. 다만 제작사 측이 섭외와 편성을 논의 중이라고 밝힌 만큼 구체적인 출연진과 방송 일정은 확정되지 않았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr