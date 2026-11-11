김윤석이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

김윤석이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진제공=tvN

배우 김윤석이 나홍진 감독과의 불화설에 대해 입을 연다. 데뷔 39년 만에 처음으로 예능 프로그램에 출연하는 그는 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 그동안 공개하지 않았던 촬영 비하인드를 전할 예정이다.11일 방송되는 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 368회는 '인생이 곧 역사' 특집으로 꾸며진다. 이날 방송에는 김윤석을 비롯해 동요 '아빠 힘내세요'의 작곡가 한수성, 대한민국 여성 최초 독도함 함장 배선영 대령, 역사 강사 최태성이 출연한다.김윤석은 데뷔 39년 만에 처음으로 예능에 출연해 유재석과도 첫 만남을 갖는다. 이날 그는 영화 '추격자', '황해' 등을 함께 작업한 나홍진 감독과의 불화설에 대해 직접 해명할 예정이다. 특히 '추격자'의 명대사 "야 4885 너지?"에 얽힌 사연과 40시간에 걸친 촬영 끝에 완성된 추격 장면의 뒷이야기도 공개한다.김윤석은 토크 스타일로 배우 최민식을 꼽은 이유를 밝히며 예상 밖의 입담을 선보인다. 그동안 예능에서 쉽게 볼 수 없었던 김윤석의 모습에 유재석은 "그러니까 왜 이제야 나오셨냐"며 반가움을 표한다.김윤석은 마흔 살에 영화 '타짜'의 아귀 역을 맡아 주목받았던 당시도 회상한다. 이후 '추격자', '황해' 등 대표작에 출연하며 쌓아온 연기 인생을 돌아보고, 개봉을 앞둔 영화 '폭설'의 촬영 과정도 소개한다.이 밖에도 음악 서바이벌 프로그램의 열성 시청자라는 의외의 취향을 공개한다. '슈퍼스타K'를 비롯한 음악 경연 프로그램을 즐겨 본다는 김윤석은 방송을 보며 눈물을 흘렸던 경험과 자신이 좋아하는 가수에 대한 이야기를 꺼낸다.'유 퀴즈 온 더 블럭'은 이날 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr