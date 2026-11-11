이종석이 글로벌 왕자님으로 등극했다./사진제공=에이스팩토리

이종석이 글로벌 왕자님으로 등극했다./사진제공=에이스팩토리

이종석이 글로벌 왕자님으로 등극했다./사진제공=에이스팩토리

배우 이종석이 로맨스 판타지 장르마저 집어삼켰다. 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'가 글로벌 차트를 휩쓴 가운데, 서왕국의 왕자 하인리로 분한 이종석을 향한 전 세계적인 호응이 뜨겁다.'재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.11일 디즈니+에 따르면 '재혼 황후'는 지난 3일 공개 이후 3일간 기준, 역대 디즈니+ 로컬 오리지널 콘텐츠 중 전 세계 최다 시청 작품에 올랐다. 미국, 영국, 프랑스, 스페인, 독일, 호주 등 전 세계 50개 이상 마켓에서 공개된 한국 콘텐츠 1위를 석권하며 막강한 글로벌 파급력을 증명했다. 국내 화제성 역시 정상을 차지했다. K-콘텐츠 온라인 경쟁력 분석 기관 펀덱스(FUNdex)가 발표한 11월 1주차 조사에서 TV·OTT 통합 드라마 화제성 1위를 기록했으며, 이종석은 출연자 화제성 5위에 이름을 올리며 높은 관심을 입증했다.흥행 돌풍의 중심에는 '하인리'로 완벽하게 변신한 이종석이 있다. 특히 3부에서 모습을 드러낸 하인리는 등장과 동시에 극의 분위기를 단숨에 반전시켰다. 자칫 낯간지러울 수 있는 로맨스 판타지 특유의 대사와 설정을 담백하면서도 설레는 연기 톤으로 소화해 시청자들의 몰입도를 끌어올렸다. 해외 매체 스크린랜트(ScreenRant)는 "하인리는 이종석의 능청스럽고 장난기 어린 매력과 완벽하게 맞아떨어진다"고 평했고, 글로벌 리뷰 사이트 마이드라마리스트(MDL) 등에서도 "원작을 찢고 나온 완벽한 캐스팅"이라는 극찬이 이어졌다.나비에와 하인리의 로맨스가 본격적으로 닻을 올린 신년 무도회 장면은 글로벌 팬심을 제대로 저격했다. 황제에게 외면당한 나비에에게 손을 내밀며 춤을 청한 하인리의 모습은 전 세계 시청자들의 도파민을 자극했다. 다채로운 언어로 찬사가 쏟아지는 가운데, 능청스러운 여유와 나비에만을 향한 다정한 눈빛을 오가는 이종석의 섬세한 열연이 글로벌 흥행을 견인하고 있다.반면 소비에슈 역의 주지훈을 두고는 원작 이미지와 어울리지 않는다는 반응도 있었다. 특유의 짙은 구릿빛 피부 탓에 온라인상에서는 "안색이 안 좋아 보인다", "로맨스 판타지 황제 비주얼과 괴리감이 크다"는 반응이 이어지며 뜻밖의 굴욕을 맛봤다.매주 수요일 2편씩 공개되는 총 10부작 '재혼 황후'는 오늘(11일) 5, 6부를 공개하며 본격적인 서사를 이어간다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr