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하성운, BTS, 에이티즈, 빅뱅, 스트레이키즈, 투모로우바이투게더, 세븐틴, 엔하이픈, 몬스타엑스, 앤팀이 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 10월 '아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드' 주인공으로 선정됐다.10월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 10월 투표는 지난달 18일부터 31일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'은 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 가수 하성운이 K팝 보이 브랜드 부문 1위에 올랐다. 워너원 출신인 하성운은 지난 8월 미국 LA에서 개최된 'KCON LA 2026'에서 약 8년 만에 멤버들과 함께 무대를 꾸몄다. 지난달 17~18일에는 경기 고양시 킨텍스에서 열린 'NOL FESTIVAL'에 출연했다.2위에는 그룹 BTS가 이름을 올렸다. BTS는 지난달 브라질 상파울루 공연을 끝으로 월드투어 'ARIRANG'(아리랑)의 남미 일정을 마무리했다. 콜롬비아와 페루, 칠레, 아르헨티나, 브라질 등 5개국에서 진행한 14회 공연은 모두 매진됐으며 약 85만3000명의 관객이 찾았다. BTS는 오는 19일 대만 가오슝을 시작으로 아시아 투어에 나선다.3위는 그룹 에이티즈다. 에이티즈는 지난 6월 발매한 미니 14집 'GOLDEN HOUR : Part.5'(골든 아워 : 파트 5)로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 통산 세 번째 1위를 차지했다. 오는 13일에는 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part.6'를 발매한다. 이번 앨범에는 멤버 홍중과 민기가 전곡 작사에 참여했다.이어 빅뱅, 스트레이키즈, 투모로우바이투게더, 세븐틴, 엔하이픈, 몬스타엑스, 앤팀 순이었다.하성운, BTS, 에이티즈, 빅뱅, 스트레이키즈, 투모로우바이투게더, 세븐틴, 엔하이픈, 몬스타엑스, 앤팀의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr