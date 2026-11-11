그룹 리센느(RESCENE)의 데뷔 첫 단독 콘서트 일정과 장소가 공개됐다.
쿠팡플레이는 11일 리센느의 소속사 더뮤즈엔터테인먼트와 함께 내년 2월 19일부터 21일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 '2027 RESCENE CONCERT <NOTES : BLOOMING> IN SEOUL'을 개최한다고 밝혔다.
리센느는 "데뷔 때부터 간절히 바라왔던 첫 단독 콘서트를 개최하게 되어 꿈만 같다"며 "오랫동안 기다려주신 만큼, 팬분들께 소중한 시간을 선물해드릴 수 있도록 무대 하나하나 최선을 다해 준비하겠다"고 밝혔다. 이번 공연은 리센느가 2024년 3월 데뷔한 이후 처음 개최하는 정식 단독 콘서트다. 앞서 팬콘서트와 무료 스페셜 콘서트를 열었던 리센느는 이번에 올림픽홀에서 사흘간 관객들과 만난다. 올림픽홀은 약 3000명을 수용할 수 있는 공연장이다. 다만 실제 판매 좌석 수는 무대 구성에 따라 달라질 수 있다.
리센느는 이번 공연으로 다시 한번 쿠팡플레이와 손을 잡는다. 티켓 예매는 오는 12월 쿠팡플레이 모바일 앱을 통해 진행된다. 리센느와 쿠팡플레이는 지난 8월 열린 '2026 쿠팡플레이 시리즈' 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드 경기의 하프타임 공연을 통해 협업한 바 있다.
공연 소식이 알려지자 리마인(팬덤명)들은 기대감을 나타내면서도 좌석 확보를 걱정하고 있다. 팬들 사이에서는 "데뷔 첫 단콘이라니 무조건 가야지", "올림픽홀은 너무 작다", "내 자리가 있을까", "올림픽홀에 쿠팡플레이라니, 티켓팅 경쟁 치열하겠다" 등의 반응이 나오고 있다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
쿠팡플레이는 11일 리센느의 소속사 더뮤즈엔터테인먼트와 함께 내년 2월 19일부터 21일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 '2027 RESCENE CONCERT <NOTES : BLOOMING> IN SEOUL'을 개최한다고 밝혔다.
리센느는 "데뷔 때부터 간절히 바라왔던 첫 단독 콘서트를 개최하게 되어 꿈만 같다"며 "오랫동안 기다려주신 만큼, 팬분들께 소중한 시간을 선물해드릴 수 있도록 무대 하나하나 최선을 다해 준비하겠다"고 밝혔다. 이번 공연은 리센느가 2024년 3월 데뷔한 이후 처음 개최하는 정식 단독 콘서트다. 앞서 팬콘서트와 무료 스페셜 콘서트를 열었던 리센느는 이번에 올림픽홀에서 사흘간 관객들과 만난다. 올림픽홀은 약 3000명을 수용할 수 있는 공연장이다. 다만 실제 판매 좌석 수는 무대 구성에 따라 달라질 수 있다.
리센느는 이번 공연으로 다시 한번 쿠팡플레이와 손을 잡는다. 티켓 예매는 오는 12월 쿠팡플레이 모바일 앱을 통해 진행된다. 리센느와 쿠팡플레이는 지난 8월 열린 '2026 쿠팡플레이 시리즈' 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드 경기의 하프타임 공연을 통해 협업한 바 있다.
공연 소식이 알려지자 리마인(팬덤명)들은 기대감을 나타내면서도 좌석 확보를 걱정하고 있다. 팬들 사이에서는 "데뷔 첫 단콘이라니 무조건 가야지", "올림픽홀은 너무 작다", "내 자리가 있을까", "올림픽홀에 쿠팡플레이라니, 티켓팅 경쟁 치열하겠다" 등의 반응이 나오고 있다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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