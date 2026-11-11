11일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

11일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

'나는 SOLO' 34기 상철이 옥순에게 자신의 가족사를 털어놓지만, 옥순은 부담스럽다는 반응을 보인다.11일 방송되는 SBS Plus·ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 '다둥이 특집' 34기 출연자들의 달라진 러브라인이 공개된다.이날 상철은 옥순과 진지한 대화를 나누던 중 "이건 약간 나의 약점이 될 수도 있는 얘기"라며 힘들었던 가족사를 꺼낸다. 그러나 옥순은 "저희 둘의 관계에 대해 좀 더 얘기하고 나서 가족사 얘기를 했으면 좋겠는데"라며 조심스럽게 선을 긋는다.이후 상철은 제작진과의 인터뷰에서 "내게 이런 단점이 있는데, 그래도 너 나 만나볼래? 이런 느낌으로 했던 말"이라고 당시 자신의 의도를 설명한다. 이를 지켜보던 MC 이이경은 "속도 면에서 좀 부담을 느낄 수 있다"며 옥순의 반응에 공감한다.반면 영수와 영숙 사이에는 새로운 분위기가 형성된다. 8남매의 막내이자 외동아들인 영수는 8자매의 막내인 영숙에게 "같이 산책 좀 하고 올래요?"라고 제안한다.두 사람은 부모님의 나이와 형제자매가 많은 가정에서 자란 경험을 공유하며 대화를 이어간다. 영수는 "살면서 이런 말 통하는 사람 처음 봤다. 그래서 얘기 한번 해보고 싶었다"며 영숙에게 관심을 표현한다. 앞서 다둥이 가정에 대한 부정적인 생각을 보였던 영숙 역시 이전과 달라진 태도를 보인다. 데프콘은 "(영숙 님의 마음이) 많이 열리신 것 같은데?"라며 두 사람의 관계에 주목한다.정숙과 광수도 공통점을 발견하며 가까워진다. 직장 생활과 평소 성향에 관해 이야기하던 두 사람은 서로 비슷한 점이 많다는 사실에 놀란다.정숙이 "(사람들이) 놀려 먹는 건 '슈퍼스타'의 숙명이고 그걸 받아들일 줄 알아는 게 진정한 스타의 길!"이라고 농담하자 광수는 자신을 두고 "셀럽이라 쓰고 관종이라 부른다"며 '셀쓰관부'라는 별명을 소개한다.대화를 이어가던 광수는 "항상 사람들이 나한테 '너에게 딱 맞는 사람이 나타날 거다'라고 했다"며 정숙을 바라본다. 이에 정숙은 "죄송한데 지금 고백하시는 거냐?"고 묻고 광수는 "진짜 고백은 최종 때"라고 답한다. 이어 "나라는 원석의 가치를 알아봐 줄 수 있는 사람을 만나고 싶다"며 자신의 연애관을 전한다.'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr