이미지 크게보기 이찬원이 일본 부동산의 중개수수료가 한국의 7배에 달한다는 사실을 알렸다. / 사진 = JTBC '톡파원 25시'

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'톡파원 25시' 이찬원이 일본 부동산의 중개수수료가 한국의 7배에 달한다는 사실을 알렸다.11일 방송된 JTBC '톡파원 25시'에서는 일본 톡파원 유재윤이 도쿄의 고급 단독주택을 임장했다. 스튜디오에는 MC 전현무, 김숙, 양세찬, 이찬원, 츄가 출연했다.이날 첫번째 공개된 주택은 지하 1층부터 지상 3층까지 총 4개 층 규모였다. 방음문을 열고 들어선 지하에는 대형 홈시어터와 고급 스피커, 와인 셀러, 바 테이블이 자리했다. 이를 본 츄는 "어디 안 나가도 되겠다"며 부러움을 숨기지 않았다.지하에는 편백나무 사우나까지 갖춰져 있었다. 현지 톡파원은 "일본은 사우나 열풍이다. 월 4회 이상 사우나를 가는 사람들이 많다"고 현지 분위기를 귀띔했다.옥상에서는 도쿄 시내가 막힘없이 내려다보였다. 방송은 "건물 높이 제한이 있어서 다 저층이다"라고 덧붙였다.이 집의 가격은 한화 약 135억 9천만 원이었다. 이어 이찬원은 "'일본의 부동산 중개 수수료'에 대해 알아봤다"며"1억 엔 집을 산다면 일본의 중개수수료는 한화로 약 2850만 원이다"라고 운을 뗐다.그러면서 "같은 가격이라면 한국은 서울 기준 약 374만 원이다. 일본이 약 7배 높다"고 비교해 놀라움을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr