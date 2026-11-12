배우 박민영이 9살 연하 육성재와 로맨스 호흡을 맞추는 가운데, 고수와 함께한 촬영장 분위기를 전했다. / 사진제공=SBS

배우 박민영이 9살 연하 육성재와 로맨스 호흡을 맞추는 가운데, 고수와 함께한 촬영장 분위기를 전했다. / 사진제공=SBS

배우 박민영(40)이 9살 연하 육성재와 로맨스 호흡을 맞추는 가운데, 고수와 함께한 촬영장 분위기를 전했다. 그는 육성재와 장난을 치면 고수가 중재에 나섰다며 세 사람의 남다른 팀워크를 자랑했다.오는 25일 오후 9시 첫 방송 되는 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 새롭게 정립하는 오피스 로맨스다. 극 중 능력 있는 법무팀 차장이자 일에 몰두하는 강이지 역을 맡은 박민영은 서면 인터뷰를 통해 육성재, 고수와 함께한 촬영 비화를 공개했다.박민영은 "육성재는 참 재밌고 자유롭고 연기도 잘하는 친구"라며 "우리 둘 다 장난기가 많은 편인데, 육성재 배우가 애드리브를 담당하고 내가 리액션을 담당해 재미있는 장면을 같이 만들어 갔다"고 밝혔다.고수와의 호흡에 대해서도 만족감을 나타냈다. 그는 "고수 선배와 나, 육성재 배우 세 사람의 밸런스가 좋았다"며 "나와 육성재가 장난을 치면 고수 선배가 적당한 때 등장해서 특유의 다정함으로 우리 둘을 진정시켜 주는 역할을 했다"고 설명했다. 이어 "두 사람 모두 편안한 에너지를 줘서 케미가 좋을 수밖에 없었다"고 덧붙였다.작품을 선택한 이유도 밝혔다. 박민영은 "강이지는 강렬한 캐릭터는 아니지만, 예전에 비해 건조해지고 있는 '인간 박민영'을 밝아지게 할 수 있는 캐릭터였다"고 말했다. 이어 "이지가 다른 인물들과 엮이며 변화해 가는 부분이 흥미로웠다. 이지를 연기하며 나도 좀 더 밝아진 것 같아 고마운 캐릭터가 됐다"고 털어놨다.그동안 여러 오피스 로맨스 작품에 출연했던 박민영은 이번에도 캐릭터를 준비하기 위해 다양한 노력을 기울였다. 그는 "실제 직장 생활을 경험해 보지 못한 만큼 직장인 다큐멘터리를 찾아보고, 주변 직장인들에게 드라마 속 상황에 대한 조언도 구했다"고 전했다. 또한 "똑 부러지는 법무팀 차장의 이미지를 표현하기 위해 과감히 칼 단발로 변신했다"며 외적인 변화도 설명했다.박민영은 "'나인 투 식스'는 특별한 사람이 아닌, 치열한 일상을 살아가는 우리들의 이야기다. 여기에 로맨스가 귀엽게 가미돼 편안하게 즐길 수 있는 작품"이라고 소개했다. 이어 "1, 2회와 12회는 꼭 시청해 주셨으면 좋겠다. 우리 드라마가 엔딩 맛집이라 스포하고 싶은 게 많지만 그럴 순 없으니까"라며 특정 회차를 강조했다. 그는 "12회를 촬영할 때 나 스스로가 정말 마음이 편해지고 행복해졌다. 12회까지 완주해 주셔서 제가 느낀 행복함이 여러분께도 전달될 수 있기를 진심으로 바란다"고 덧붙였다.'나인 투 식스'는 오는 25일 오후 9시 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr