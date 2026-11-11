방송 화면 캡처

배우 박아인이 '나의 유죄인간'에서 집착과 분노, 결핍이 뒤섞인 인물을 표현하며 극의 긴장감을 끌어올렸다.박아인은 지난 9일과 10일 방송된 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간'에서 윤나정 역으로 등장해 강렬한 존재감을 드러냈다. 상대를 압박하는 냉소적인 태도부터 예상치 못한 상황에서 폭발하는 분노까지 다양한 감정을 보여주며 캐릭터의 복잡한 심리를 그려냈다.극 중 윤나정은 타인의 약점을 파고들며 자신의 뜻대로 상황을 이끌려는 인물이다. 앞서 자선행사에서 밝은 미소 뒤에 차가운 본색을 드러냈던 그는 강재희(설인아 분)와 이시아(최희진 분)의 대화에 끼어들어 집요하게 질문을 던졌다. 강재희가 여자라는 사실을 알지 못한 채 상대를 무례하게 훑어보는 행동으로 불편한 분위기를 조성했다.동생 윤이준(임시완 분)을 대하는 모습에서도 윤나정의 집착이 드러났다. 동생의 트라우마를 건드리면서도 태연하게 웃음을 유지하는 모습은 인물의 냉혹한 성격을 보여줬다.최실장과의 만남에서는 윤나정의 통제욕이 부각됐다. 처음에는 만족스러운 듯 크게 웃으며 대화를 주도했지만 이내 상대의 팔을 붙잡고 차갑게 경고했다. 박아인은 웃음기 가득한 얼굴에서 위협적인 표정으로 바뀌는 순간을 표현하며 긴장감을 형성했다.강재희와 맞서는 장면에서는 감정 변화가 두드러졌다. 윤나정은 상대를 비웃으며 자신만만한 태도를 보였지만 예상치 못한 반격에 직면하자 분노를 터뜨렸다. 박아인은 점차 여유를 잃고 흥분하는 인물의 모습을 목소리와 표정에 담아냈다.특히 윤나정의 어린 시절 상처가 드러나면서 그의 행동에 담긴 또 다른 감정도 밝혀졌다. 언니의 말을 듣고 격하게 반응하는 모습에서는 자신의 아픔을 인정받고 싶은 마음이 묻어났다. 앞서 아버지에게 칭찬받은 사실을 자랑스럽게 이야기했던 모습과 연결되며 가족에게 인정받고 싶어 하는 인물의 결핍이 드러났다.박아인은 이처럼 타인을 향한 공격적인 태도와 내면에 자리한 상처를 함께 표현하며 윤나정이라는 캐릭터에 입체감을 더했다. 특히 상대를 압도하던 인물이 뜻대로 상황이 흘러가지 않자 감정을 주체하지 못하는 모습을 통해 극의 몰입도를 높였다.한편 박아인이 출연하는 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간'은 매주 월요일과 화요일 오후 8시 50분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr