‘닥터X’ 이성욱, 인터뷰 2일 전인데…진행 논의중

배우 이성욱이 '닥터X' 종영 인터뷰를 두고 아직 논의 중이다.11일 이성욱의 소속사 사람엔터테인먼트 측은 오는 13일 예정된 이성욱의 종영 인터뷰가 아직 논의 중이라고 알렸다.이성욱은 SBS 금토드라마 '닥터X: 하얀 마피아의 시대'에서 구서대학교 서남병원 외과의 배흥곤 역을 맡아 활약했다. 작품 종영을 기념해 취재진과 만나 촬영 비하인드와 종영 소감 등을 전할 예정이었으나, 작품을 둘러싼 논란으로 인터뷰 진행에 대해 내부적으로 이야기를 나누고 있는 상황이다.앞서 '닥터X'는 의료 고증 문제로 논란에 휩싸였다. 자신을 정형외과 의사라고 밝힌 한 누리꾼은 극 중 의료진을 무능한 악역으로 묘사하고 의료 현실을 왜곡했다며 방송미디어통신심의위원회에 방송 심의를 요청했다. 의료진의 회진을 불필요한 잡무처럼 그리는 등 실제 의료 현장과 동떨어진 연출이 반복된다는 지적도 나왔다.여기에 5·18 민주화운동을 소재로 다룬 장면까지 논쟁의 중심에 섰다. 지난달 24일 방송된 6회에서는 1980년 5·18 민주화운동 당시 머리에 총상을 입은 뒤 평생 후유증에 시달려온 환자 오상범(하성광 분)의 사연이 그려졌다.방송 이후 일부 시청자들은 의료 드라마에 역사적·정치적 소재를 갑작스럽게 등장시킨 점을 문제 삼았다. 급기야 국회 국민동의청원 게시판에는 드라마 방영 중단을 요구하는 청원까지 올라왔다. 반면 국가폭력 피해자의 아픔을 조명했다는 긍정적인 평가도 이어지며 시청자들 사이에서 갑론을박이 벌어진 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr