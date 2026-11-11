이도의 사과문에 수강생들의 반응이 이어지고 있다. / 사진=텐아시아DB

이도의 사과문에 수강생들의 반응이 이어지고 있다. / 사진=이도 SNS

지리 강사 이도가 대학수학능력시험을 앞두고 강의를 중단한 데 대해 사과했지만, 일부 수강생들은 여전히 불만을 나타내고 있다. 강의 중단 공지 이전부터 일정이 지연됐고, 질문에 대한 답변도 제대로 이뤄지지 않았다는 주장이다.이도는 지난 10일 개인 SNS를 통해 자필 사과문을 공개했다. 그는 올해 강의 커리큘럼을 끝까지 책임지지 못한 것과 건강이 좋지 않음에도 결정을 늦춰 수강생들이 대비할 시간을 빼앗았다며 사과했다.그러나 해당 사과문을 두고 수강생들이라고 밝힌 네티즌들의 비판이 이어지고 있다. 수험생이라고 밝힌 한 댓글 작성자는 "사과문에는 수능 3주 전 강의를 중단한 것처럼 썼다"고 지적했다.해당 수험생은 전체 4단계로 구성된 강의 중 2단계가 당초 예정된 시기보다 늦은 지난 8월에야 끝났다고 주장했다. 또 강의가 밀리는 동안 질의응답 게시판에서도 원활한 소통이 이뤄지지 않았다고 밝혔다.이도는 지난해에도 건강 문제로 강의를 마무리하지 못한 것으로 알려졌다. 이에 수강생들은 같은 상황이 반복될 가능성을 고려해 올해는 강의에 집중했어야 한다는 반응을 보였다. 특히 사과문에 그동안 제기된 강의 지연과 소통 문제가 충분히 담기지 않았다는 점을 문제 삼았다.앞서 이도는 건강상의 이유로 한국지리와 세계지리의 남은 강의를 진행하기 어렵다고 공지했다. 수능까지 약 3주를 남겨둔 시점이었다. 그러나 지난 5일 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에 참석하고 개인 유튜브 채널까지 홍보하면서 수강생들의 항의가 이어졌다.이도는 강의를 마무리하지 않은 상태에서 방송과 개인 유튜브 활동에 나선 점도 사과했다. 이어 건강을 회복할 때까지 방송 및 개인 콘텐츠 활동을 중단하겠다고 밝혔다. 다만 이미 계약한 프로그램은 일부 방영 일정이 남아 있다고 설명했다.소속 교육업체 이투스도 지난 9일 공식 홈페이지에 사과문을 올렸다. 이투스 측은 이도와 강의 일정을 협의하고 촬영을 지원했지만, 강사 개인 사정으로 약속한 일정을 지키지 못했다고 설명했다.현재 이도의 질의응답 게시판은 비공개로 전환된 상태다. 이투스는 강좌 관련 문의를 고객센터와 1대1 문의를 통해 받겠다고 안내했다. 다만 공지에는 구체적인 환불이나 대체 강의 제공 방안이 포함되지 않았다.이도는 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'에 출연해 얼굴을 알렸다. 지난 10일 공개된 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'에도 출연했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr