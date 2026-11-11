ITZY 채령 'Lovesick' 트레일러 비하인드 포토/ 사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 ITZY(있지) 채령이 첫 솔로 앨범의 트레일러 촬영 현장을 담은 사진을 공개했다.JYP엔터테인먼트는 11일 오전 공식 채널을 통해 앨범 트레일러 촬영 현장에서 찍은 비하인드 사진을 공개했다. 사진 속 채령은 다양한 자세와 표정으로 카메라를 바라보고 있다. 트레일러에 등장한 주변의 대부분 일에 무관심한 인물의 모습을 표현한 것이다.앞서 공개된 트레일러는 평소 여러 일에 관심을 두지 않던 채령이 예상치 못한 대상과 사랑에 빠지는 이야기를 다뤘다. 이번 비하인드 사진에서도 해당 영상의 인물 설정과 분위기를 확인할 수 있다.앞서 채령은 지난 9일 첫 번째 미니앨범 'Lovesick'(러브시크)와 동명의 타이틀곡을 발표하며 솔로 가수로 나섰다. 앨범에는 타이틀곡을 포함해 'Moonlit Club'(문릿 클럽), 'Scent'(센트), 'Favorite Reason'(페이버릿 리즌) 등 총 4곡이 실렸다. 마지막 트랙 'Favorite Reason'은 채령이 직접 작사에 참여한 곡으로, 팬덤 믿지(MIDZY)를 향한 마음을 가사에 담았다.타이틀곡 'Lovesick'는 예상하지 못한 순간 사랑에 빠진 사람의 설렘과 혼란스러운 감정을 노래한다. 상대에게 점차 빠져들면서 달라지는 마음을 가사로 표현했다. 뮤직비디오에는 사랑하는 사람으로 인해 세상이 달라 보이는 이야기가 담겼다. 채령은 초록색 털 뭉치 형태의 캐릭터와 함께 등장해 이야기를 전개한다. 안무를 선보이는 장면도 포함됐다.해당 뮤직비디오는 공개 당일인 9일 오후 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 차트에서 1위를 기록했다. 이튿날인 10일까지 정상 자리를 유지했다.한편, 채령은 2019년 2월 ITZY 멤버로 데뷔했다. 그룹 활동을 통해 노래와 춤을 선보여 온 그는 이번 앨범으로 데뷔 약 7년 9개월 만에 첫 솔로 활동을 시작했다. ITZY 멤버 중에서는 세 번째로 솔로 앨범을 발표했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr