개그우먼 조혜련이 과거 온 가족이 몸담았던 일본계 종교 단체를 탈퇴하고 기독교로 개종한 사연이 다시 주목받고 있다. / 사진=텐아시아DB

개그우먼 조혜련이 과거 온 가족이 몸담았던 일본계 종교 단체를 탈퇴하고 기독교로 개종한 사연이 다시 주목받고 있다. / 사진=이성미 유튜브 채널

개그우먼 조혜련이 과거 온 가족이 몸담았던 일본계 종교 단체를 탈퇴하고 기독교로 개종한 사연이 다시 주목받고 있다.지난 9일 유튜브 채널 '이성미의 못간다'에는 30년 넘게 이단·사이비 문제를 연구해 온 현대종교 탁지원 소장이 출연한 영상이 공개됐다.이날 이성미는 국내에서 신도 수가 많은 이단 단체에 대해 물었다. 탁 소장은 하나님의교회와 신천지 등을 언급한 뒤 조혜련의 과거 종교 생활을 꺼냈다.탁 소장은 "이단은 아니지만 많이 들어보셨을 거다. 우리 조혜련 집사님이 계셨던. 지금은 너무 멋지게 집사님의 기도와 관심으로 일본 사이비 종교에서 온 가족이 다 나오셔서 너무 멋진 신앙생활을 하고 있다"고 말했다.조혜련은 과거 일본에서 시작된 종교 단체인 창가학회 신자로 활동했다. 국내에서는 '남묘호렌게쿄'라는 이름으로도 알려진 단체다. 이후 현재 남편을 만난 뒤 기독교로 개종한 것으로 전해졌다.탁 소장은 조혜련의 변화를 두고 "제가 이거 기억이 나서 올린 게 아니라 이단 얘기할 때는 조혜련 집사님을 얘기 안 할 수가 없다. 다른 분들은 다 넘어져도 조혜련 집사님은 절대로 하나님의 품으로 돌아오지 못할 거라고 늘 그러셨지 않나"라고 말했다.이어 "하나님 너무 놀랍고 우리 (이성미) 집사님 너무 수고하셨다. 교회 목사님들, 연예인 연합예배 성도님들 또 저희들 함께해서 결국 돌아오셔서 지금도 저희 현대종교 많이 기도해주시고 도와주신다"고 덧붙였다.조혜련은 개종 이후 성경 관련 서적까지 출간했다. 앞서 '조혜련의 잘 보이는 성경이야기'를 선보인 데 이어 지난 10월에는 '조혜련의 잘 보이는 요한계시록'을 펴냈다.이성미는 조혜련과 최근 통화한 사실을 밝히며 "조혜련이 부탁한 거 아니다. 걔가 나한테 돈 줄 일도 없고. 어제 통화했는데 '언니 이것 좀 많이 알려줬으면 좋겠다'더라. 왜냐고 했더니 '이단 좀 잡으려고' 하더라"고 전했다.조혜련 역시 과거 종교 생활을 공개적으로 언급한 바 있다. 지난 5월 유튜브 채널 '이용진 채널'에 출연했을 당시 미키광수가 상황극 도중 "사이비 종교 안 믿습니다"라고 말하자, 조혜련은 "저 크리스천이다. 옛날에는 그쪽이었는데 지금은 크리스천"이라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.한편 조혜련은 2014년 현재 남편과 재혼했다. 이후 방송 활동과 함께 기독교 신앙생활을 이어가며 성경 관련 서적 집필에도 나서고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr