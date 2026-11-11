도경수 / 사진=블리츠웨이뮤직

도경수 / 사진=블리츠웨이뮤직

그룹 엑소(EXO) 멤버이자 배우인 도경수가 솔로곡으로 돌아온다.도경수는 11일 디지털 싱글 'Darling'(달링)을 발매한다. 이번 신곡은 사랑하는 사람이 곁에 있다는 사실만으로도 행복을 느끼는 마음을 표현한 발라드다.'Darling'은 피아노 연주로 시작해 곡이 진행될수록 여러 악기가 더해지는 구성이 특징이다. 가사에는 상대를 소유하려 하기보다 있는 그대로 사랑하고 기다리는 마음을 담았다. 일상에서 사랑하는 사람을 떠올리며 느끼는 감정도 그려냈다.이번 곡을 통해 도경수는 그간 팬들에게 하고 싶은 이야기를 전한다. 그는 자신이 아끼는 사람이 더 많은 사랑을 받기를 바라는 마음과 함께, 곁에서 묵묵히 응원하는 마음을 노래했다.도경수는 신곡 발매를 앞두고 두 가지 버전의 콘셉트 사진을 공개했다. 첫 번째 사진에서는 풀숲과 햇살을 배경으로 자연스러운 모습을 보여줬다. 두 번째 사진에는 침대에 누워 있거나 유리병에 담긴 식물을 바라보는 모습 등이 담겼다.뮤직비디오 티저도 공개됐다. 영상 속 도경수는 바닥에 놓인 식물 사진과 기록을 살펴보고 작은 꽃을 들여다본다. 빛을 향해 손을 뻗는 장면도 등장한다. 영상에는 빛과 식물 등 자연을 소재로 한 장면과 기다림을 암시하는 문구가 담겼다.도경수는 '2026 2027 DOH KYUNG SOO CONCERT TOUR [DAY OFF]'를 진행하고 있다. 서울과 마카오에서 공연을 마쳤으며, 앞으로 방콕과 자카르타, 가오슝, 싱가포르, 홍콩, 마닐라, 도쿄, 타이베이 등에서 관객들을 만난다.도경수의 신곡 'Darling'은 이날 오후 6시 각종 음원 플랫폼에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr