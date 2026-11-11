에이티즈 산, 빅뱅 GD, 이성경이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

빅뱅 지드래곤이 이끄는 '굿데이'가 시즌2로 돌아온다. / 사진제공=MBC

빅뱅 지드래곤이 이끄는 '굿데이'가 시즌2로 돌아온다. 지난해 시즌1은 화려한 출연진에도 시청률 하락과 김수현의 사생활 논란이 겹치며 아쉽게 막을 내렸다. 이러한 가운데 새 시즌 제작 소식이 전해지면서 전작의 부진을 만회할 수 있을지 관심이 쏠린다.지난 10일 일간스포츠에 따르면 김태호 PD가 연출하는 MBC 예능 '굿데이2'는 2027년 상반기 방송을 목표로 준비 중이다. 에이티즈 최산, 투모로우바이투게더 연준, 이소라, 김광진, 박명수, 존박, 이성경, 이수지, 김원훈 등이 출연진에 이름을 올렸다. 가수 영탁의 합류 소식도 추가로 전해졌다.'굿데이'는 지드래곤이 프로듀서로 나서 다양한 분야의 인물들과 그해를 기념할 노래를 완성하는 음악 프로젝트다. 지난해 2월부터 4월까지 방송된 시즌1에는 황정민, 김수현, 김고은, 정해인 등 유명 배우들이 대거 출연해 화제를 모았다.그러나 시청률 성적은 기대에 미치지 못했다. 첫 방송에서 전국 시청률 4.3%를 기록했지만 이후 3%대로 내려앉았고, 최종회에서는 자체 최저인 2.7%에 그쳤다. 지드래곤과 김태호 PD의 만남으로 방송 전부터 주목받았으나 유종의 미를 거두지는 못했다.방송 도중 김수현의 사생활 논란까지 불거지며 제작에도 차질이 생겼다. 김수현은 고(故) 김새론과의 교제 시기를 둘러싼 의혹에 휩싸였고, 제작진은 출연 분량을 최대한 편집하겠다는 입장을 밝혔다. 이후 일부 방송분에서 김수현을 통편집하는 등 논란 수습에 나섰다.이후 '굿데이' 시즌2 제작이 추진되면서 출연진 구성에도 변화가 생겼다. 지드래곤과 동갑내기인 1988년생 스타들이 중심이었던 시즌1과 달리, 이번에는 세대와 장르를 아우르는 인물들이 합류한다.에이티즈 최산과 투모로우바이투게더 연준이 젊은 K팝 아티스트를 대표해 출연하며, 가수 이소라와 '마법의 성', '편지' 등을 만든 김광진도 함께한다. 지드래곤과 과거 YG엔터테인먼트에서 한솥밥을 먹었던 이성경, '무한도전'을 통해 인연을 맺은 박명수도 합류한다.새 시즌은 가요제 콘셉트로 진행될 것으로 알려졌다. 시즌1이 시청률 부진과 출연자 논란으로 아쉬움을 남긴 만큼, 한층 다양해진 라인업과 변화된 구성으로 시청자들의 관심을 되찾을 수 있을지가 관건이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr