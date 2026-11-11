예원이 '시고르 아모르'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

그룹 쥬얼리 출신 배우 예원이 새 드라마 '시고르 아모르'에 출연한다.11일 소속사 측에 따르면 예원은 오는 2027년 1월 첫 방송 예정인 TV CHOSUN 새 월화드라마 '시고르 아모르'에서 배주미 역으로 출연을 확정했다.'시고르 아모르'는 돈밖에 모르던 채권 추심 변호사가 시골의 낡은 건물을 상속받은 뒤 뜻하지 않게 번영회장이 되면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 전통시장을 배경으로 다양한 인물들의 일상과 로맨스를 담는다. 배우 김지훈이 주연으로 나선다.극 중 예원이 맡은 배주미는 옷 가게를 운영하면서 필라테스 강사로도 일하는 인물이다. 과거 아이돌 연습생 생활을 거쳤으며, 자유분방한 성격과 솔직한 매력을 지녔다. 엉뚱하면서도 능청스러운 모습으로 주변 인물들과 다양한 관계를 형성하며 극에 재미를 더할 예정이다.예원은 특유의 밝은 에너지와 자연스러운 연기를 바탕으로 배주미의 개성을 표현할 계획이다. 특히 시장을 중심으로 얽힌 인물들과 호흡을 맞추며 작품에 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.앞서 예원은 드라마 '이강에는 달이 흐른다', '내 여자친구는 상남자', '나인 퍼즐' 등에 출연하며 연기 활동을 이어왔다. 작품마다 서로 다른 성격의 인물을 맡아 다양한 장르에 도전했다.예능과 라디오에서도 활동했다. 서바이벌 프로그램 '베팅 온 팩트', 웹예능 '라이프업' 시즌3 등에 출연했으며, SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼' 게스트와 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다' 스페셜 DJ로 청취자들과 만났다.드라마와 예능을 오가며 활동해 온 예원이 '시고르 아모르'에서는 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.'시고르 아모르'는 내년 1월 중 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr