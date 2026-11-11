신은정이 '파이널 테이블'에서 한식 명인으로 등장했다. / 사진=JTBC 공식 홈페이지

신은정이 '파이널 테이블'에서 한식 명인으로 등장했다. / 사진=유튜브 방송 화면 캡처

배우 신은정이 '파이널 테이블'에서 한식 명인으로 등장해 참가자들의 요리를 평가하고 있다.신은정은 JTBC 드라마 '파이널 테이블'에서 무형문화재이자 전통 장류 명인, 한국대학교 조리학과 명예교수인 윤정숙 역을 맡았다. 윤정숙은 한식계의 대모로 불리는 인물로, 요리 경연의 심사위원으로 참여한다.극 중 윤정숙은 참가자들의 요리를 평가할 때 전통 식재료의 특성과 조리 방식을 꼼꼼하게 살핀다. 1라운드 '식구(食口)' 미션에서는 재래식 된장을 서양식 파인다이닝에 접목한 참가자의 요리를 심사했다. 익숙한 식재료를 색다르게 활용한 요리 앞에서도 맛과 재료의 조화를 냉정하게 판단하며 심사위원으로서의 면모를 보여줬다.윤정숙은 평연그룹 회장 문해선(장영남 분)의 유일한 절친이기도 하다. 신은정은 경연장에서 참가자들을 평가할 때는 단호한 태도를 유지하면서도 문해선과의 관계에서는 다른 모습을 보여준다. 상황에 따라 말투와 표정에 차이를 두며 윤정숙의 성격을 표현하고 있다.특히 윤정숙은 요리의 완성도뿐 아니라 셰프들이 음식을 만들게 된 배경과 식재료에 담긴 의미까지 살펴보는 인물이다. 신은정은 차분한 말투와 절제된 표정으로 윤정숙이 가진 경험과 판단력을 나타내고 있다.'파이널 테이블'은 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분에 방송된다. 디즈니+와 아마존 프라임 비디오에서도 볼 수 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr