'100일의 거짓말' 김인권, MV까지 진출

배우 김인권이 신예 가수의 뮤직비디오에 출연해 깊이 있는 감정 연기를 선보였다.11일 소속사 매니지먼트 시선은 김인권이 출연한 싱어송라이터 소년승(SONYEONSEUNG)의 데뷔곡 '달 별 그리고 담배 하나' 뮤직비디오 촬영 비하인드 사진을 공개했다.사진 속 김인권은 어두운 사무실에 홀로 앉아 고독한 분위기를 자아냈다. 푸른 조명이 드리운 공간에서 술잔을 든 그는 허공을 바라보며 복잡한 감정을 표현했다. 담담한 표정과 깊은 눈빛만으로 인물의 쓸쓸한 내면을 드러냈다.또 다른 사진에서는 가로등 아래에서 춤을 추는 모습이 포착됐다. 자유롭게 몸을 움직이며 해방감을 표현하는가 하면, 다리 위에서는 고개를 숙인 채 쓸쓸하게 걸어가는 모습으로 대비되는 감정을 전달했다. 김인권은 대사 없이 표정과 몸짓만으로 인물의 서사를 완성하며 뮤직비디오의 몰입도를 높였다.촬영 현장에서도 김인권의 열정이 돋보였다는 전언이다. 그는 높은 집중력으로 촬영에 임하며 완성도 높은 장면을 만들어냈다. 특히 특유의 밝은 에너지로 현장 분위기를 이끌며 스태프들의 호응을 얻었다.김인권은 최근 드라마와 뮤직비디오를 넘나들며 활발한 활동을 이어가고 있다. tvN '100일의 거짓말'에서는 항일단체 구국단 요원 한철룡 역으로 특별출연했다. 조국의 독립을 위해 목숨을 바치는 인물의 신념과 희생을 그려냈으며, 극 중 철룡이 남긴 유서 장면으로 묵직한 여운을 안겼다.현재 출연 중인 tvN '나의 유죄인간'에서는 형사기동대 특별수사팀 팀장 박봉이 역을 맡아 또 다른 매력을 보여주고 있다. 시대극에서는 진중한 연기로, 현대극에서는 개성 있는 캐릭터 소화력으로 존재감을 드러내고 있는 김인권은 이번 뮤직비디오를 통해 감성적인 연기까지 선보이며 활동 영역을 넓혔다.한편 김인권이 출연한 '달 별 그리고 담배 하나'는 소년승의 데뷔 더블 싱글에 수록된 포크 발라드곡이다. 서정적인 멜로디와 호소력 짙은 목소리가 특징으로, 뮤직비디오는 지난 10월 28일 음원과 함께 공개됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr