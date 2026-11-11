넷플릭스

넷플릭스 예능 '데블스 플랜3'를 연출한 정종연 PD가 과거 작품에서 불거졌던 여성혐오 논란으로 다시 도마 위에 올랐다. 출연자 이도를 둘러싼 논란이 확산하면서 정 PD의 과거 연출작까지 재조명되는 분위기다.최근 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 정종연 PD가 연출한 '대탈출'과 '여고추리반'의 일부 장면을 두고 여성혐오적 표현이 담겼다는 비판이 제기됐다. 해당 장면들은 방송 당시 크게 공론화되지 않았으나, '데블스 플랜3' 출연자 이도를 둘러싼 논란과 맞물려 다시 언급되고 있다.정 PD는 '더 지니어스' 시리즈를 비롯해 '대탈출', '여고추리반', '데블스 플랜' 등을 선보이며 두터운 마니아층을 형성한 스타 예능 PD다. 특히 치밀한 게임 설계와 독창적인 세계관을 구축하는 연출자로 평가받아 왔다.논란의 중심에는 과거 방송에 등장한 설정과 서사가 있다. '대탈출3'에서는 여성 피해자들의 이름으로 '나여리', '기세라', '조신애' 등이 사용됐다. 이를 두고 각각 '나 여리다', '기 세다', '조신해'를 연상시키는 작명이라는 지적이 나왔다. 여성에 대한 고정관념을 피해자 캐릭터에 반영하고 희화화했다는 비판이다.'여고추리반2' 역시 재조명되고 있다. 극 중 여자 화장실 불법촬영 의혹이 제기됐으나, 이후 해당 신고가 허위였으며 남성 직원이 억울하게 의심받았다는 방향으로 이야기가 전개됐다. 이를 두고 실제 불법촬영 피해자들의 신고에 대한 불신을 조장할 수 있다는 비판이 제기된 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr