한로로가 '당밤나밤3'을 마무리한다. / 사진=텐아시아DB

한로로가 '당밤나밤3'을 마무리한다. / 사진='당밤나밤' 유튜브

싱어송라이터 한로로가 팬들의 고민을 함께 나누던 시간을 마무리한다. 지난해 11월 시작한 유튜브 콘텐츠 '당밤나밤'이 세 번째 시즌의 마지막 회차를 공개하며 7주간의 여정을 마친다.11일 오후 5시 공개되는 '당밤나밤(당신의 밤은 나의 밤과 같습니까?)' 시즌3 마지막 회에는 HANA 지수가 게스트로 출연한다. '당밤나밤'은 한로로가 게스트와 함께 팬들이 보내온 사연을 읽고 서로의 생각과 경험을 나누는 토크 콘텐츠다.지난 9월 30일 시작된 시즌3에는 악뮤(AKMU) 수현을 비롯해 릴 모쉬핏, pH-1, 있지(ITZY) 류진과 채령, 곽범, 스트레이 키즈(Stray Kids) 승민과 한 등 다양한 분야의 게스트들이 출연했다. 이들은 한로로와 함께 팬들의 고민에 대해 이야기하며 각자의 경험을 공유했다.한로로는 사연에 담긴 상황을 살피고 자신의 생각을 솔직하게 전하는 한편, 게스트들과 자연스럽게 대화를 이어갔다. 때로는 장난스러운 반응으로 분위기를 풀어가며 편안한 진행을 선보였다.특히 게스트를 위해 직접 쓴 시를 선물하는 코너가 눈길을 끌었다. 한로로는 출연자들의 이야기를 바탕으로 자신의 언어로 풀어낸 시를 전달했고, 예상치 못한 선물을 받은 게스트들은 감동과 감사의 마음을 표현했다.지난해 11월 첫선을 보인 '당밤나밤'은 세 번째 시즌까지 이어지며 한로로의 음악 활동과는 또 다른 모습을 보여주는 콘텐츠로 자리 잡았다. 팬들의 사연을 중심으로 다양한 출연자들이 이야기를 나누는 방식으로 꾸준히 시청자들과 만났다.한편 한로로는 지난 5일 새 싱글 '물음표(Question Mark)'를 발매했다. 오는 2027년 1월 2일과 3일에는 네이버 아레나 앳 인스파이어에서 다섯 번째 단독 콘서트를 개최한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr