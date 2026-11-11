그룹 캣츠아이 / 사진 제공=하이브-게펜레코드

그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 내년 헝가리에서 열리는 대형 음악 축제 '시게트 페스티벌'의 헤드라이너로 무대에 오른다.11일 소속사 하이브와 게펜레코드에 따르면 캣츠아이는 내년 8월 11일 헝가리 부다페스트 오부더이섬에서 열리는 '시게트 페스티벌 2027'에 출연한다. 축제는 8월 10일부터 14일까지 닷새간 진행된다.캣츠아이는 아일랜드 록 밴드 폰테인스 디씨(Fontaines D.C.), 영국 싱어송라이터 롤라 영(Lola Young) 등과 함께 헤드라이너 명단에 이름을 올렸다.1993년 시작된 시게트 페스티벌은 유럽의 대표적인 대형 음악 축제 중 하나다. 올해는 약 35만 명의 관객이 방문했으며, 그동안 빌리 아일리시, 두아 리파, 찰리 XCX 등 여러 팝스타가 무대에 올랐다.캣츠아이는 올해 북미 주요 음악 축제에 잇달아 출연했다. 미국 코첼라를 비롯해 뉴욕 거버너스 볼, 힌터랜드 뮤직 페스티벌에서 공연했으며, NBC '새터데이 나이트 라이브'와 '빅토리아 시크릿 패션쇼 2026' 무대에도 섰다.음반 차트에서도 성적을 냈다. 지난 8월 발매한 세 번째 EP 'WILD'는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 1위로 진입했다. 선공개곡 'Animal'은 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 최고 24위를 기록했으며, 11월 14일 자 차트까지 15주 연속 진입했다.영국 오피셜 차트에서는 'WILD'가 앨범 차트 2위, 'Animal'이 싱글 차트 12위에 올랐다.한편 캣츠아이는 내년 1월 'THE WILDWORLD TOUR'의 아시아·오세아니아 공연을 이어간다. 인도 뭄바이에서 열리는 '롤라팔루자 인디아 2027'에도 헤드라이너로 출연할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr