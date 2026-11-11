P1Harmony 'BLOW UP' V1 Concept Image / @P1H_official on X

Dem Jointz Alongside aespa / @demjointz on Instagram

Dem Jointz Alongside A2O Lite for 'NEON' / @demjointz on Instagram

P1Harmony on SBS Inkigayo / @P1H_official on X

그룹 피원하모니(P1Harmony)가 북미와 유럽에서 탄탄히 구축한 글로벌 코어 팬덤의 화력을 바탕으로, 그래미 수상 프로듀서 뎀 조인츠(Dem Jointz)와의 협업 및 음악적 대중성 확장을 꾀하며 글로벌 퀀텀 점프의 중대한 시험대에 올랐다. 지난 6일 발매한 미니앨범 'BLOW UP'(블로우 업)을 통해 특유의 강렬함을 유지하면서도 듣기 편한 이지리스닝 요소를 과감히 결합한 이들은, 9일 공개한 리믹스 프로젝트를 기점으로 북미 아레나급 티켓 파워를 일반 대중 리스너의 스트리밍 저변으로 확장할 수 있을지 업계의 시선을 모으고 있다.이번 신보는 피원하모니가 기존의 묵직하고 강렬한 사운드를 넘어 한층 폭넓은 음악적 스펙트럼과 대중적 접근성을 적극적으로 탐구한 결과물이다. 하이퍼팝 질감을 가미한 타이틀곡 'BLOW UP'을 필두로 아프로하우스 리듬의 'MOMENTUM', 팝 앤 알앤비 트랙 't.o.t.y.' 등 다양한 장르를 유기적으로 배치해 팀 고유의 정체성을 잃지 않으면서도 진입 장벽을 낮췄다.멤버들의 주체적인 음악적 참여 역시 단순한 콘셉트 변화를 넘어 팀의 내실을 증명하는 핵심 요소다. 인탁과 종섭이 전곡 6곡의 작사에 모두 참여하고 리더 기호가 수록곡 작곡에 힘을 보탰으며, 기호가 컴백 전 "보다 많은 대중이 편안하게 다가올 수 있도록 사운드의 군더더기를 덜어냈다"고 밝혔듯 실험성 그 자체보다 폭넓은 공감대를 겨냥한 영리한 균형점을 찾았다.이어 9일 공개된 'BLOW UP (Remixes)' 프로젝트는 그래미 수상 프로듀서 뎀 조인츠와의 협업을 전면에 내세우며 글로벌 음악 씬에서의 확장 가능성을 활짝 열어젖혔다. 카니예 웨스트, 에미넴 등 힙합 거장들은 물론 NCT 127의 'Sticker', 에스파의 'Supernova'를 탄생시키며 K팝 특유의 실험적 문법을 글로벌 히트곡으로 벼려낸 뎀 조인츠의 참여는 단순한 이벤트성 리믹스를 넘어선 파급력을 시사한다.최근 뎀 조인츠가 프로듀싱에 참여한 에이투오 라이트(A2O LITE)의 데뷔곡 'NEON'이 멜론 TOP100 1위를 기록하고 글로벌 숏폼에서 수백만 뷰의 바이럴을 이끌어냈던 전례는, 피원하모니와의 시너지가 향후 오리지널 신곡 협업으로 이어질 경우 일어날 파급력을 기대케 하는 대목이다. 이미 단단한 해외 코어 팬덤을 쥐고 있는 피원하모니에게 그의 감각적인 사운드 디자인은 대중적 도달률을 단숨에 끌어올릴 수 있는 유력한 열쇠가 될 수 있다.이러한 협업 시도가 갖는 무게감은 피원하모니가 현재 북미 시장에서 확보한 독보적인 실물 음반 지표에서 더욱 선명하게 드러난다. 지난 3월 발표한 미니 9집 'UNIQUE'가 순수 앨범 판매량 5만 6000장을 포함해 5만 8000유닛으로 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 4위에 직행했던 쾌거는, 팀을 지탱하는 북미 팬덤의 실질적 구매력이 이미 정상권에 안착했음을 입증한다.동시에 높은 음반 판매량 대비 상대적으로 낮은 스트리밍 수치는 피원하모니가 향후 대중적 인지도를 넓히기 위해 라이트 리스너를 반드시 흡수해야 한다는 명확한 과제를 시사한다. 탄탄한 음반 화력과 대형 투어 규모를 갖췄음에도 음원 차트 내 장기 체류를 이끌어낼 일반 대중형 히트곡의 존재 유무가 다음 도약의 관건인 셈이다.공연 시장에서 입증한 관객 동원력 역시 이들의 글로벌 체급이 이미 아레나급으로 성장했음을 웅변한다. 2025년 'MOST WANTED' 북미 투어를 통해 뉴어크 푸르덴셜 센터, LA 인튜이트 돔 등 8개 도시 아레나를 순회한 이들은, 2026년 1월 암스테르담, 베를린, 파리를 거쳐 런던 OVO 아레나 웸블리에서 8000여 명의 관객을 동원하며 K팝 침투가 까다로운 유럽 시장에서도 견고한 티켓 파워를 증명했다.여기에 뉴욕 거버너스 볼 페스티벌과 미국 연말 대표 라디오 콘서트인 징글볼 무대 등에 잇따라 오르며 팬덤의 울타리 밖 일반 관객들에게 팀의 존재감을 각인시키는 외연 확장 전략도 순조롭게 작동 중이다. 이러한 페스티벌과 대중 매체 노출은 충성도 높은 코어 팬덤의 열기를 일반 대중의 인지도와 호감도로 치환하는 데 결정적인 교두보 역할을 한다.데뷔 6년 차를 맞이해 2027년을 내다보는 피원하모니는 이제 단순한 해외 투어형 아이돌을 넘어 전사적인 음악적 도약을 준비할 수 있는 최적의 체급과 발판을 마련했다. 멤버들의 자작곡 역량과 아레나급 무대 장악력, 그리고 정규 앨범 발매와 더 큰 공연장을 향한 뚜렷한 목표 의식은 팀이 정체되지 않고 다음 단계로 나아갈 수 있는 단단한 기초 체력이 되고 있다.결국 'BLOW UP'은 단발성 음원 흥행을 넘어, 피원하모니가 확고한 팬덤의 지지 기반 위에서 대중성과 독창성의 완벽한 황금비율을 찾아가는 결정적인 과도기적 승부수다. 뎀 조인츠와의 리믹스 협업으로 촉발된 글로벌 네트워크와 음악적 유연성을 발판 삼아, 이들이 굳건한 코어 화력을 대중적 글로벌 롱런으로 연결해낼 수 있을지 가요계의 이목이 쏠린다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr