배우 이성민은 '신의 구슬'에서 최구 역을 맡았다. / 사진제공=JTBC

'신의 구슬'은 고려시대를 배경으로 한 사극이다. / 사진제공=JTBC

배우 이성민이 '신의 구슬'에서 고려시대 인물로 완벽하게 변신했다.JTBC 새 토일드라마 '신의 구슬' 측은 11일 호송대원들의 모습이 담긴 스틸컷을 공개했다. '신의 구슬'은 몽골과 30여 년간 전쟁을 이어온 1258년 고려를 배경으로 한다. 나라를 지킬 수 있는 성물인 관음보주를 찾아 나선 호송대와 이들을 구하려는 황녀의 이야기를 그린다.공개된 사진에는 백결(안보현 분), 최구(이성민 분), 걸승(하윤경 분), 무생(현봉식 분), 잡손(김도현 분), 한담(손우현 분), 아도을치(배정남 분), 송무진(류연석 분), 홍봉이(안도규 분), 삼도(한상조 분), 법항(기윤 분)의 모습이 담겼다. 서로 다른 무기와 특기를 지닌 이들은 황제의 명령에 따라 관음보주를 되찾는 임무를 수행한다.견룡군 출신 백결은 황제의 어명을 받아 호송대를 이끄는 도령이 된다. 그동안 적대적으로 여겼던 야별초 전사들과 협력해야 하는 상황에 놓인 인물이다. 백결이 야별초 별초장 최구를 비롯한 대원들과 갈등을 극복하고 임무를 완수할 수 있을지가 주요 관전 포인트다.하윤경이 연기하는 걸승은 강화도 저잣거리 청루의 주모로, 백결의 요청을 받고 호송대에 길잡이로 참여한다. 현실적이고 능청스러운 성격을 지닌 그는 대원들 가운데 유일한 여성이다. 현봉식이 맡은 무생은 무거운 협도를 능숙하게 다루는 오장으로, 최구의 심복이다. 무뚝뚝하지만 정이 많은 성격이며 최구와는 친형제처럼 가까운 관계를 유지한다.김도현은 사냥꾼 출신의 오장 잡손으로 등장한다. 활쏘기에 뛰어난 실력을 갖췄지만 자유분방한 성격과 거침없는 말투로 대원들 사이에서 종종 갈등을 일으킨다. 손우현이 연기하는 한담은 근접 전투에 능한 살수다. 몽골군과의 전쟁에서 아버지와 형제들을 잃은 아픔을 간직하고 있다.배정남은 여진족의 후손이자 호송대의 살수인 아도을치 역을 맡았다. 금나라가 멸망한 뒤 고려에 귀화한 집안 출신으로, 냉정한 한담과 달리 낙천적이고 여유로운 성격을 보여준다. 두 사람이 각기 다른 방식으로 임무를 수행하는 모습도 극의 주요 내용 중 하나다.나머지 대원들 역시 저마다의 사정을 안고 호송대에 들어온다. 류연석이 맡은 송무진은 가족의 생계를 책임지기 위해 과거 시험 준비를 포기하고 야별초에 입대한 인물이다. 안도규는 체구는 작지만 눈치가 빠르고 끈기가 있는 화병(취사병) 홍봉이를 연기한다. 한상조는 전서구를 관리하는 방패수 삼도로, 기윤은 각유 선사의 제자인 승려 법항으로 출연한다.이들은 관음보주를 찾아 무사히 귀환해야 한다는 공동의 목표를 갖고 있지만 출신과 성격, 전투 방식은 제각각이다. 서로 다른 대원들이 백결과 최구를 중심으로 어떻게 협력할지, 몽골과의 전쟁 속에서 어떤 사건을 겪게 될지 관심이 모인다.'신의 구슬'은 오는 12월 5일 오후 10시 40분 첫 방송된다. 아마존 프라임 비디오를 통해 해외에도 공개될 예정이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr