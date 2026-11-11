화가 김충재가 미소를 짓고 있다. / 사진=김충재 SNS

사진=김충재 SNS

화가 김충재가 크리스마스를 미리 만끽했다.김충재는 지난 10일 자신의 인스타그램에 "어느새 크리스마스가 다가오고 있음을 실감하는 요즘"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김충재가 크리스마스 분위기가 물씬 풍기는 한 행사장에 방문해 주류를 즐기고 있는 모습. 특히 연예인 못지않은 출중한 외모를 보여줘 눈길을 끌었다.김충재는 2024년 3월 배우 정은채와 열애 사실을 공식 인정하고 많은 이의 응원 속에서 사랑을 키워가고 있다. 같은해 11월 정은채가 드라마 tvN '정년이'에 출연 중일 당시 김충재는 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 본방 사수를 인증해 애정을 과시하기도 했다.두 사람은 1986년생으로 동갑내기다. 김충재는 웹툰 작가 기안84의 친한 동생으로 MBC 예능 '나 혼자 산다'에 출연했다가 연예인 같은 외모로 화제를 모으며 대중에 알려지기 시작했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr