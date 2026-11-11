추영우의 주연작 '연애박사'가 종영했다. / 사진=텐아시아DB

추영우의 주연작 '연애박사'가 종영했다. / 사진제공=KT스튜디오지니

최근 대세 배우로 떠오르며 주목 받았던 추영우가 주연작 '연애박사'에서 아쉬운 성적표를 받아들었다. 방송 내내 1~2%대 시청률에 머물며 뚜렷한 반등 없이 막을 내린 가운데, 추영우는 작품을 통해 멜로 연기의 폭을 넓혔다며 종영 소감을 전했다.지난 10일 종영한 ENA 월화드라마 '연애박사'는 로봇공학 박사과정생 박민재(추영우 분)와 임유진(김소현 분)이 서로의 상처를 이해하고 사랑을 통해 성장하는 과정을 그린 작품이다. 안판석 감독이 연출을 맡고 추영우와 김소현이 주연으로 나서며 기대를 모았지만, 시청률은 1~2%대에 그치며 아쉬움을 남겼다.추영우는 극 중 과거 투병으로 한쪽 다리를 잃은 뒤 재발에 대한 두려움을 안고 살아가는 박민재를 연기했다. 박민재는 임유진을 만나 사랑을 시작하면서 자신의 상처와 마주하고 타인에게 마음을 여는 법을 배워가는 인물이다.추영우는 사랑을 시작하며 느끼는 설렘부터 질투와 후회, 이별의 아픔까지 다양한 감정을 표현했다. 특히 자신의 상처 때문에 상대를 밀어내면서도 사랑을 놓지 못하는 박민재의 복잡한 심리를 절제된 연기로 풀어내는 데 집중했다.추영우는 종영 소감으로 "작품을 시작할 때는 늘 설렘과 걱정이 있지만, 이번 작품으로 민재를 만나고 이해해 가는 과정에서 많은 고민을 했던 만큼 시원섭섭한 마음이 유독 더 큰 것 같다"고 밝혔다. 이어 "작품 속에서 민재가 성장해 가는 것처럼 저도 많은 배움과 성장의 시간이었다"며 제작진과 동료 배우, 시청자들에게 감사 인사를 전했다.자신이 연기한 박민재에 대해서는 "민재는 겉으로 보이는 모습보다 내면에 훨씬 많은 감정과 생각을 가지고 있다. 단단해 보여도 겁이 많고 사랑과 감정 표현에도 서툰 친구"라고 설명했다.이어 "민재를 연기하면서 가장 중요하게 생각했던 건 민재가 자신의 감정을 컨트롤하는 지점과 정도, 그리고 민재의 모든 행동들이 나름의 이유와 진심이 있다는 걸 시청자분들이 느낄 수 있도록 하는 것이었다"며 캐릭터를 이해하기 위해 노력했다고 전했다.가장 기억에 남는 장면으로는 1회 버스 장면과 9회 눈길을 걷는 장면을 꼽았다. 추영우는 "특히 9회에서 눈 오는 길을 쓸쓸하게 걷는 장면이 있었는데, 이 장면이 개인적으로 내가 생각하는 안판석 감독님 작품의 색이 잘 담겼다고 느껴져서 좋아하는 장면이기도 하다"고 말했다.이번 작품을 통해 배우로서 성장한 부분도 언급했다. 추영우는 "민재를 연기하면서 감정을 표현하는 데 있어 조금 더 기다릴 줄 알게 된 것 같다"며 "전에는 어떤 감정을 전달하기 위해 어떻게 표현해야 할지를 먼저 고민했다면 이번 작품을 촬영하면서 인물이 느끼는 그 감정이 생겨나는 과정을 더 고민했던 것 같다"고 돌아봤다.또한 "안판석 감독님을 비롯해 작품 속에서 배우님들과 함께 호흡을 맞추면서 많은 대사나 큰 행동이 없어도 인물의 감정이 전달될 수 있다는 걸 배우며 감정 표현의 폭이 조금 넓어지지 않았나 생각한다"고 덧붙였다.끝으로 그는 "'연애박사'와 민재를 사랑해 주시고 마지막까지 함께해 주신 모든 시청자분들께 진심으로 감사드린다"며 "'연애박사'를 통해 얻은 경험과 배움을 잘 간직하고 앞으로 더 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 인사를 전했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr