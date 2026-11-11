로제/ 사진=텐아시아 DB

사진=텐아시아 사진 DB

/사진=미국 연예 매체 할리우드 리포터 X 계정 @The Hollywood Reporter 캡처

사진=로제 '아파트' MV 갈무리

/사진=로제 'new trick' MV 캡처

ROSE "Number One Girl" Photo / The Black Label

그룹 블랙핑크 로제를 향한 미국 대중의 사랑이 예전 같지 않아 보인다. 업계에선 로제가 2년 가까이 앨범을 발매하지 않으면서 대중의 시선에서 다소 멀어졌다고 지적했다. 다른 블랙핑크 멤버들이 꾸준히 미니 앨범을 내고 국내외 방송에 출연하는 등 활발하게 활동한 것과 대비된다.지난 10일 온라인상에서는 로제가 지난 7일(현지시간) 'Art+Film Gala'(2026 아트+필름 갈라)에서 선보인 무대 영상이 화제를 모았다.미국 연예 매체 할리우드 리포터(The Hollywood Reporter)의 X 계정에 게시된 로제의 무대 영상은 336만 조회수를 기록했다. 로제는 이날 무대에서 'A.P.T.'(아파트), 'New Trick'(뉴트릭) 등 노래를 불렀다. 영상에서는 우렁찬 관객의 함성과 떼창이 들리지 않았다.이를 본 해외 대중의 반응은 긍정적이지 않다. 한 누리꾼은 할리우드 리포터의 X 게시글에 "I'm sorry but her vocal is a mess on this performance"(미안하지만, 이번 공연에서 로제의 보컬은 엉망이야)라고 댓글을 적었다. 이 댓글은 4.5만 조회수를 기록했고 약 1500개의 좋아요를 받았다. 그 외에도 "관객을 사로잡을 매력이 부족하다"는 댓글에는 좋아요가 1800개가량 달리는 등 혹평에 공감이 이어지고 있다.로제가 2025년 한 해 글로벌 시장에서 가장 큰 사랑을 받은 K팝 아티스트 중 한 명이었던 것에 비하면 눈에 띄는 변화다. 지난해 로제의 인기는 팝스타 브루노 마스(Bruno Mars)와 함께한 'A.P.T.'로 빌보드 메인 차트 HOT 100에서 최고 3위 자리에 올랐을 정도다. 이 차트에서 10위 안에 든 곡을 낸 건 K팝 여성 솔로 가수 중 로제가 최초다. 특히 'A.P.T.'는 북미, 유럽 클럽에서 재생되면 국적과 상관없이 모두가 떼창하는 곡으로 유명했다.업계에선 로제를 향한 반응이 전보다 냉랭해진 이유로 부족한 음반 활동을 꼽는다. 로제는 지난 9월 보그 코리아와의 인터뷰에서 내년 정규 2집을 발매할 계획이라고 알렸다. 그가 예정대로 내년 정규 앨범을 발매한다고 하더라도, 마지막 앨범 발매로부터 2년에서 3년가량의 공백이 있다.외부의 프로젝트와 연결되지 않은 온전한 '로제'의 솔로 음원은 지난 23개월 동안 공개된 적 없다. 2024년 12월 발매된 정규 1집 'rosie'(로지) 이후 지금까지 로제는 아이폰 18 프로 광고 음악, 영화 'F1' OST, 미국 컨트리 가수 알렉스 워렌과의 협업 음원 각 한 곡씩 발매했다. 'A.P.T.'의 흥행이 오래 지속됐던 만큼 그 인기가 식기 전에 더 자주 자기 음원을 발매하고 홍보하면서 화제성을 유지했어야 했단 평이다.로제와 달리 지수, 리사, 제니는 활발하게 앨범을 발매하고 홍보 활동을 해왔다. 리사는 2025년부터 지금까지 정규 앨범을 포함해 미니 앨범 1개, 협업 음원을 포함한 솔로 음원 6곡을 발매했다. 제니는 같은 기간 정규 1집과 미니 앨범 1개를 발매했다. 지수는 지난해 2월 솔로 미니 앨범을 발매했고 그 뒤로도 자기 솔로곡 2곡, 협업곡 1곡을 발매했다.음원이 나오고서도 북미의 유명 토크쇼에 얼굴을 비추지 않았다는 점도 문제로 언급된다. 로제는 지난해 9월 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'(지미 팰런 쇼) 이후로 현지 토크쇼에 나오지 않았다.북미 시장에서는 앨범 단위 컴백 없이 OST·싱글 등을 중심으로 방송 활동을 하는 사례가 적지 않다. 팝스타 올리비아 로드리고는 영화 '헝거 게임: 노래하는 새와 뱀의 발라드' OST 싱글을 발매하고 미국 CBS 인기 토크쇼였던 'The Late Show with Stephen Colbert'(스티븐 콜베어 쇼)에서 라이브를 선보였다. 빌리 아일리시도 영화 '바비'(Barbie) OST로 미국 유명 프로그램 'Saturday Night Live'(SNL) 무대에 섰다. 제니 역시 2024년 싱글 'Mantra'(만트라)를 발표하고 미국 ABC '지미 키멜 라이브!'에서 공연했다.로제는 정규 앨범 준비에만 집중하기보다 자신을 주기적으로 시장에 노출시킬 필요가 있다. 아티스트의 음악적 방향성을 보여주는 정규 앨범 못지않게 중요한 건, 작품을 관심 있게 봐줄 사람을 모으는 일이다.로제는 자기 세계관을 가진 아티스트임과 동시에 대중가수다. 대중의 관심을 받을 때 크게 빛난다. 대중의 눈에 보이지 않으면 마음에서도 멀어지기 십상이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr