넷플릭스가 '흑백 가수: 보컬 계급 전쟁'을 선보인다. / 사진제공=넷플릭스

새로운 '흑백' 시리즈가 나왔다. 넷플릭스가 '흑백요리사'에 이어 이번에는 가수들의 대결인 '흑백 가수: 보컬 계급 전쟁'을 선보인다.넷플릭스는 11일 새 음악 서바이벌 예능 '흑백 가수: 보컬 계급 전쟁'의 제작을 확정하고 2027년 공개한다고 밝혔다.'흑백 가수: 보컬 계급 전쟁'은 이미 이름을 알린 '백가수'들과 자신의 정체를 내려놓고 오직 목소리로 실력을 증명하려는 '흑가수'들이 맞붙는 음악 서바이벌 프로그램이다.참가자들은 연차와 경력, 인지도를 떠나 노래 실력으로 경쟁한다. 대중적으로 인정받은 가수들이 명성을 지킬지, 상대적으로 이름이 알려지지 않은 참가자들이 이변을 일으킬지가 관전 포인트다.제작진도 눈길을 끈다. 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁' 시리즈를 연출한 김학민 PD와 '저스트 메이크업'을 선보인 박성환 PD가 연출을 맡는다. 두 사람은 앞서 음악 서바이벌 프로그램 '싱어게인'에서 호흡을 맞춘 바 있다.'흑백요리사'가 요리사들의 경력과 인지도를 바탕으로 계급을 나눠 대결을 펼쳤다면, 이번에는 그 무대가 주방에서 음악 공연장으로 옮겨진다. 기존의 '흑백' 대결 구도를 유지하면서 참가자들의 노래와 무대에 초점을 맞춘다는 구상이다.구체적인 출연진은 공개되지 않았다. 다만 제작진은 국내 대중음악계를 대표하는 가수들이 '백가수'로 참여하고, 이름을 지운 채 실력으로 승부하려는 참가자들이 '흑가수'로 도전하는 구도를 예고했다.제작진은 "'흑백요리사'에 이어 '흑백'의 세계관을 음악이라는 새로운 무대로 확장하게 되어 설렌다"라면서 "백가수로 등장할 레전드 가수들이 명성을 지켜낼지, 세상을 놀라게 할 흑가수들이 판을 뒤집을지, 다시 한번 펼쳐질 계급 전쟁의 짜릿한 승부와 예측 불가능한 반전을 기대해 달라"고 전했다.'흑백 가수: 보컬 계급 전쟁'은 2027년 넷플릭스를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr